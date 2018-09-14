Galatasaray 4 - Kasımpaşa 1
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 5. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa Türk Telekom Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Galatasaray 4-1 kazandı.
Galatasaray: Fernando Muslera, Yuto Nagatomo, Serdar Aziz, Martin Linnes (80' Mariano Filho), Ozan Kabak, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Garry Rodrigues (80' Henry Onyekuru), Sinan Gümüş (85' Yunus Akgün), Emre Akbaba, Eren Derdiyok
Teknik Direktör: Fatih Terim
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Kasımpaşa: Ramazan Köse, Olivier Veigneau, Veysel Sarı, Strahil Popov, Syam Ben Youssef, İlhan Depe (70' Tarkan Serbest), Loret Sadiku, David Pavelka, Trezeguet (90' Hasan Bilal), Samuel Eduok (59' Özgür Çek), Mbaye Diagne
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
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Hakem: Bülent Yıldırım, Mustafa Sönmez, Asım Yusuf Öz, Serkan Tokat
Goller: DK 55: Eren Derdiyok (Galatasaray), DK 58: Garry Rodrigues (Galatasaray), DK 65: Garry Rodrigues (Galatasaray), DK 76: Mbaye Diagne (Kasımpaşa), DK 77: Serdar Aziz (Galatasaray)
Sarı Kartlar: DK 30: Samuel Eduok (Kasımpaşa), DK 53: İlhan Depe (Kasımpaşa), DK 54: Garry Rodrigues (Galatasaray)
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