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Galatasaray 4 - Kasımpaşa 1
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GALATASARAY 4 - KASIMPAŞA 1

Galatasaray 4 - Kasımpaşa 1

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 5. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa Türk Telekom Arena Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Galatasaray 4-1 kazandı.

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Galatasaray 4 - Kasımpaşa 1

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 5. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa Türk Telekom Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Galatasaray 4-1 kazandı.

Galatasaray: Fernando Muslera, Yuto Nagatomo, Serdar Aziz, Martin Linnes (80' Mariano Filho), Ozan Kabak, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Garry Rodrigues (80' Henry Onyekuru), Sinan Gümüş (85' Yunus Akgün), Emre Akbaba, Eren Derdiyok

Teknik Direktör: Fatih Terim

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Olivier Veigneau, Veysel Sarı, Strahil Popov, Syam Ben Youssef, İlhan Depe (70' Tarkan Serbest), Loret Sadiku, David Pavelka, Trezeguet (90' Hasan Bilal), Samuel Eduok (59' Özgür Çek), Mbaye Diagne

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Hakem: Bülent Yıldırım, Mustafa Sönmez, Asım Yusuf Öz, Serkan Tokat

Goller: DK 55: Eren Derdiyok (Galatasaray), DK 58: Garry Rodrigues (Galatasaray), DK 65: Garry Rodrigues (Galatasaray), DK 76: Mbaye Diagne (Kasımpaşa), DK 77: Serdar Aziz (Galatasaray)

Sarı Kartlar: DK 30: Samuel Eduok (Kasımpaşa), DK 53: İlhan Depe (Kasımpaşa), DK 54: Garry Rodrigues (Galatasaray)

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