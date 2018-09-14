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Giresunspor 0 - Afjet Afyonspor 1
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GİRESUNSPOR 0 - AFJET AFYONSPOR 1

Giresunspor 0 - Afjet Afyonspor 1

Spor Toto 1'nci Lig 5. haftasında Giresunspor ile Afjet Afyonspor Giresun Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Afjet Afyonspor 1-0 kazandı.

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Giresunspor 0 - Afjet Afyonspor 1

Spor Toto 1'nci Lig 5. haftasında Giresunspor ile Afjet Afyonspor Giresun Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Afjet Afyonspor 1-0 kazandı.

Giresunspor: Anıl Atağ, Uğur Arslan Kuru, Abdülkadir Kayalı (18' Guy Landel), Aykut Demir, Hüsamettin Tut (77' Bahadır Erol), Muhammet Reis, Zeni Husmani, Adama Ba, Kağan Miray Bağış, Ergin Keleş, Said Idazza (46' Ozan Can Kökcü)

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Afjet Afyonspor : Oleksandr Rybka, Bayram Çetin, Mehmet Sedef, Nazmi Candoğan, İsmet Benli, Yasin Yener, Türker Toptaş, Onur Toprak (40' Ersel Aslıyüksek), Taşkın İlter, Sinan Özkan (70' Aykut Uluç), Oltan Karakullukçu (82' Abdulkadir Kuzey)

Teknik Direktör:

Hakem: Serkan Çınar, Erdem Bayık, Ömer Tevfik Özkoç, Mert Güzenge

Gol: DK 75: Oltan Karakullukçu (Afjet Afyonspor )

Sarı Kartlar: DK 29: Türker Toptaş (Afjet Afyonspor ), DK 45: İsmet Benli (Afjet Afyonspor )

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