Galatasaray - Kasımpaşa maç kadroları belli oldu...Lefter Küçükandonyadis Sezonu 5. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 21:00'da Türk Telekom Arena Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Türk Telekom Arena
Galatasaray: Nestor Fernando Muslera, Serdar Aziz, Garry Mendes Rodrıgues, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, Martın Lınnes, Ryan Henk Donk, Papa Alıoune Ndıaye, Emre Akbaba, , Yuto Nagatomo
Teknik Direktör: Fatih Terim
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Kasımpaşa: Ramazan Köse, Syam Habıb Ben Youssef, Loret Sadıku, Mahmoud Ahmed Ibrahım Hassan, Davıd Pavelka, Dıagne Mbaye, Samuel Emem Eduok, İlhan Depe, Olıvıer Veıgneau, Veysel Sarı, Strahıl Venkov Popov
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
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Hakem: Bülent Yıldırım, Mustafa Sönmez, Asım Yusuf Öz, Serkan Tokat
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