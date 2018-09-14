Giresunspor - Afjet Afyonspor maç kadroları belli oldu...Spor Toto 1'nci Lig 5. haftasında Giresunspor ile Afjet Afyonspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 20:00'da Giresun Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Serkan Çınar yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Giresun Atatürk
Giresunspor: Aykut Demir, Abdülkadir Kayalı, Uğur Arslan Kuru, Muhammet Reis, Kağan Miray Bağış, , Ergin Keleş, Anıl Atağ, Ba Adama, , Hüsamettin Tut
Teknik Direktör: Metin Diyadin
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Afjet Afyonspor : Oleksandr Rybka, Türker Toptaş, Bayram Çetin, Yasin Yener, Sinan Özkan, Mehmet Seyfettin Sedef, Onur Ramazan Toprak, Nazmi Candoğan, Taşkın İlter, İsmet Benli, Oltan Karakullukçu
Teknik Direktör:
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Hakem: Serkan Çınar, Erdem Bayık, Ömer Tevfik Özkoç, Mert Güzenge
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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