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Giresunspor - Afjet Afyonspor maç kadroları belli oldu...
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GİRESUNSPOR - AFJET AFYONSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Giresunspor - Afjet Afyonspor maç kadroları belli oldu...

Spor Toto 1'nci Lig 5. haftasında Giresunspor ile Afjet Afyonspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Giresunspor - Afjet Afyonspor maç kadroları belli oldu...

Spor Toto 1'nci Lig 5. haftasında Giresunspor ile Afjet Afyonspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 20:00'da Giresun Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Serkan Çınar yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Giresun Atatürk

Giresunspor: Aykut Demir, Abdülkadir Kayalı, Uğur Arslan Kuru, Muhammet Reis, Kağan Miray Bağış, , Ergin Keleş, Anıl Atağ, Ba Adama, , Hüsamettin Tut

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Afjet Afyonspor : Oleksandr Rybka, Türker Toptaş, Bayram Çetin, Yasin Yener, Sinan Özkan, Mehmet Seyfettin Sedef, Onur Ramazan Toprak, Nazmi Candoğan, Taşkın İlter, İsmet Benli, Oltan Karakullukçu

Teknik Direktör:

Hakem: Serkan Çınar, Erdem Bayık, Ömer Tevfik Özkoç, Mert Güzenge

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