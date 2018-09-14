İşte Ziraat Türkiye Kupası 3. tur eşleşmeleri

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası üçüncü tur kura çekimi yapıldı.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapılan kura çekimine, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.
Kupada üçüncü turda, ikinci turda rakiplerini eleyen 37 takımın yanı sıra Spor Toto Süper Lig'de yer alan Antalyaspor, Atiker Konyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü ile Spor Toto 1. Lig'de bulunan 18 ekip ve TFF 2. Lig'deki 36 takım mücadele edecek.
Tek maç eleme sistemine göre oynanacak üçüncü tur maçları 25-26 ve 27 Eylül'de yapılacak.
Ziraat Türkiye Kupası üçüncü turunda eşleşmeler şöyle:
Adana Demirspor-Yeni Orduspor
Tire 1922-Sivas Belediyespor
İstanbulspor-Bağcılarspor
Şile Yıldızspor-Adanaspor
MKE Ankaragücü-Serik Belediyespor
Anagold 24 Erzincanspor-Gazişehir Gaziantep
Şanlıurfaspor-Yomraspor
Bucak Belediye Oğuzhanspor-BUGSAŞ Spor
Giresunspor-Kocaelispor
Bozüyük Vitraspor-Denizlispor
Bandırmaspor-Gaziosmanpaşa
Van Büyükşehir Belediyespor-Hacettepe
Tetiş Yapı Elazığspor-Batman Petrolspor
Karaman Belediyespor-Etimesgut Belediyespor
Gaziantepspor-Dersim 62
Nazilli Belediyespor-Tokatspor
Kırklarelispor-UTAŞ Uşakspor
Bartınspor-Sarıyer
Kahramanmaraşspor-Kemerspor 2003
Maltepespor-Menemen Belediyespor
Niğde Anadolu-Bodrum Belediyesi Bodrumspor
Yeni Amasyaspor-Atiker Konyaspor
Zonguldak Kömürspor-Bayrampaşa
Darıca Gençlerbirliği-İnegölspor
Gümüşhanespor-Silivrispor
Karadeniz Ereğli Belediyespor-Antalyaspor
Boluspor-Payasspor
Kilis Belediyespor-Osmanlıspor
Kardemir Karabükspor-Körfezspor
Kırşehir Belediyespor-Altay
Afjet Afyonspor-Siirt İl Özel İdare
Erbaaspor-Eskişehirspor
Kastamonuspor 1966-Bitlis Özgüzelderespor
Çengelköy Futbol Yatırımları A.Ş-Sakaryaspor
Eyüpspor-Pazarspor
Altındağ Belediyespor-Manisaspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Demirspor
Pendikspor-Altınordu
Konya Anadolu Selçukspor-Fatih Karagümrük
Diyarbekirspor-Samsunspor
Çaykur Rizespor-Tarsus İdmanyurdu
Fethiyespor-Sancaktepe Belediyespor
Gençlerbirliği-Bergama Belediyespor
Erzin Belediyespor-Ümraniyespor
Hatayspor-Esenler Erokspor
1461 Trabzon-Tuzlaspor
Balıkesirspor Baltok-Amed Sportif Faaliyetler
Manisa Büyükşehir Belediyespor-Keçiörengücü
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