"Bu takımlar nerede oynayacak?"

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin eski başkan Melih Gökçek'e yakın kulüplere tahsis edilen spor tesisleri ile ilgili CHP'den açıklama geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Yılmazkaya, kararın siyasi olduğunu ve AKP'deki iç çekişmeyi yansıttığını ifade etti.

Yılmazkaya, “Her birinin tarihleri farklı ama genelde karşılıksız destek olarak ilgili spor kulüplerine verilen yerler. Ankara 'da profesyonel 3 kulüp var. Ankaragücü, Osmanlıspor ve Gençlerbirliği. Özellikle Yenikent'teki Osmanlı stadı olmak üzere statları şimdi geri alıyorlar. Alabilirsiniz ama şimdi profesyonel futbol takımlarına yer göstermeniz gerekiyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve valilik bir araya gelip bunların stat problemini çözmeleri gerekiyor. Bunlar maçlarını nerede oynayacaklar. Tahsisler de sorunluydu geri almalar da sorunlu. Bunların geri alınması doğru bir karar ancak tahsisi yapan da bu meclis, geri alan da bu meclis. AKP içindeki çelişkiyi görebilirsiniz. Bir önceki belediye başkanı haksız yere birçok tahsis yaptı, şimdiki belediye başkanı da usulsüz diye geri alıyor. Muhalefet olarak söyledik bizi dinlemediler. Aklın yolu birdir. Bizim söylediğimiz noktaya geldiler” dedi.