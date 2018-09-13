Spor Toto 1. Lig'de 5. hafta hakemleri belli oldu

Spor Toto 1. Lig'de 5. hafta maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'in 5. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şunlar:
14 Eylül Cuma:
20.00 Giresunspor-Afjet Afyonspor: Serkan Çınar
15 Eylül Cumartesi:
17.00 İstanbulspor-Adanaspor: Kadir Sağlam
20.00 Adana Demirspor-Hatayspor: Onur Özütoprak
16 Eylül Pazar:
17.00 Boluspor-Altay: Mustafa Öğretmenoğlu
17.00 Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor: Yasin Kol
20.00 Gazişehir Gaziantep-Altınordu: Emre Malok
20.00 Denizlispor-Eskişehirspor: Caner Ak
17 Eylül Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Tetiş Yapı Elazığspor: Sinan Dereci
20.00 Balıkesirspor Baltok-Ümraniyespor: Atilla Karaoğlan
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