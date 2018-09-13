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Spor Toto 1. Lig'de 5. hafta hakemleri belli oldu
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SPOR TOTO 1. LİG'DE 5. HAFTA HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Spor Toto 1. Lig'de 5. hafta hakemleri belli oldu

Spor Toto 1. Lig'de 5. hafta maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.

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Spor Toto 1. Lig'de 5. hafta maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'in 5. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şunlar:

14 Eylül Cuma:

20.00 Giresunspor-Afjet Afyonspor: Serkan Çınar

15 Eylül Cumartesi:

17.00 İstanbulspor-Adanaspor: Kadir Sağlam

20.00 Adana Demirspor-Hatayspor: Onur Özütoprak

16 Eylül Pazar:

17.00 Boluspor-Altay: Mustafa Öğretmenoğlu

17.00 Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor: Yasin Kol

20.00 Gazişehir Gaziantep-Altınordu: Emre Malok

20.00 Denizlispor-Eskişehirspor: Caner Ak

17 Eylül Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Tetiş Yapı Elazığspor: Sinan Dereci

20.00 Balıkesirspor Baltok-Ümraniyespor: Atilla Karaoğlan
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