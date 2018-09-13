Arda Çakmak: Takımın iyi gitmesi ile kulübün iyi gitmesi farklı şeyler

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, 2018 yılı Eylül ayı içinde seçim yapacaklarını açıklamıştı. Ancak; seçimin yapılacağı tarihle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Gençlerbirliği Başkan Adayı Arda Çakmak, mevcut yönetimi eleştirerek, “İşler iyi gidiyor diye kongre yapılmıyorsa, işler kötü gittiğinde neden kongre yapmadılar? Kulübün kasasında ne kadar para olduğu bilinmiyor. Murat Bey neden açıklayamıyor?” ifadelerini kullandı.



Radyospor’da yayınlanan Gün Ortası programında Emrah Karalinç’in sorularını yanıtlayan Arda Çakmak’ın açıklamalarından derlenenler şu şekilde...

Gençlerbirliği saha içinde iyi gidiyor. Mutlu oluyoruz. Kongre konusunda ise Murat Bey'in yaptığı bir açıklama vardı. Eylül ayı içerisinde kongrenin yapılacağını söyledi. Ancak; şu ana kadar açıklama henüz yapılmadı. Bekliyoruz. Sonuçta kongrenin yapılacağını söylemişti.

"Takımın iyi gitmesiyle, kulübün iyi gitmesi farklı şeyler"

Geçen sene takımı bu yönetim düşürdü. İşler iyi gidiyor diye eğer kongre yapılmıyorsa, geçen sene de kötü gittiği için yapmaları gerekiyordu doğal olarak. Takımın iyi gitmesi ve iyi yönetilmesi farklı şeylerdir. Kongrenin bir an önce yapılması gerekiyor. Gençlerbirliği böylece rahatlayacaktır.

"İlhan Cavcav sezonunda küme düşmek unutulmaz"

İlhan Cavcav adını Türk futboluna altın harflerle yazdırdı. Rahmetl anıyorum. O koltuğu doldurmak çok zor ama Murat Bey bu konuda eksik kaldı. Tecrübesi eksik kaldı diyebilirim. Murat Bey kötü biri değil. Çevresine yanlış insanları topladı.Böylece, İlhan Cavcav sezonunda küme düşen bir Gençlerbirliği ortaya çıktı. İsimler gelip geçicidir. Ama İlhan Cavcav sezonunda Gençlerbirliği'nin küme düşmesi unutulmaz.

Kongre ilan edilmezse hukuki süreç işleyecek mi?

Bu konuyu görüştük ama mahkeme sürecine taşımak kulübü yıpratır. Kongrenin bir an önce yapılması herkes için doğru olacak. Kongreden sonra kulüp rahatlayacak. Yapmazlarsa mahkemeye gitmeyeceğiz. Biz seçime ekip olarak da hazırız. Kongre salonunda olacağız. Zaten başkanlığa adayım. Başka arkadaşlar da aday olabilir.

"Gençlerbirliği'nin kaybolmaması için elimizden geleni yapacağız"

Her şeyden önce Gençlerbirliği'nin ait olduğu yere çıkması lazım. Süper Lig'e çıkmazsa kaybolmaya mahkumdur. Türk futbolu için iyi yerinde ve örnek kulüp olmaya devam eder. Biz Gençlerbirliği'nin kaybolmaması için elimizden geleni yapacağız.

"Kasada ne kadar para kaldığını açıklayamıyorlar"

Biz 1 yıla yakın bir süreçtir yönetimden ayrılmış bulunuyoruz. Süper Lig'den düşünce geliriniz elbette çok azalıyor. Kasada çok bir paranın kaldığını sanmıyorum. Murat Bey'in kongre yapmamasının sebeplerinden birinin bu olduğunu düşünüyoruz. Kasamızda ne kadar para var? Bunu da söylemiyorlar. Sadece para var diyorlar. Var demekle olmaz. Kasada 1 lira da olabilir, 1 milyon Euro da olabilir, başka bir rakam da olabilir.

"Göreve gelirsek Erkan Sözeri ile devam etmek isteriz" Murat Bey'in başkan olduğu andan itibaren yaptığı en doğru şey Erkan Sözeri'nin teknik direktör olmasıdır. Bu ligi en iyi bilen teknik adamlarından biridir. Eğer göreve gelirsek hocamızla devam etmek isteriz.