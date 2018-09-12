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Ankaragücü'nün Akhisar maçını nerede oynayacağı belli oldu!
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ANKARAGÜCÜ'NÜN AKHİSAR MAÇINI NEREDE OYNAYACAĞI BELLİ OLDU!

Ankaragücü'nün Akhisar maçını nerede oynayacağı belli oldu!

Yenikent Stadında maç oynanamayacağı için stat arayışına giren Ankaragücü, Akhisar maçını Afyon'da oynayacak...

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Ankaragücü Kulübünün yaptığı açıklama şu şekilde...

Bilindiği üzere Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nun yıkılması ve Eryaman Stadyumu'nun da sezona yetişmemesi nedeniyle içeride oynadığımız ilk iki maçı (Galatasaray ve Trabzonspor) Yenikent Stadyumu'nda oynamıştık.

Milli takım maç takvimine göre lige verilen arada Yenikent Stadyumu'nun bakıma alınması nedeni ile Akhisarspor maçını Yenikent Stadyumu'nda oynamamız imkansız hale gelmiştir.
Bu anlamda değerlendirmelerde bulunan yönetim kurulumuz teknik heyetimizin de görüşleri doğrultusunda Bursa Timsah Arena olmak üzere farklı alternatifleri değerlendirmiş, aynı şekilde Milli takım maç takvimine göre lige verilen arada Bursa Timsah Arena'nın da bakımda olmasından dolayı burada oynamamız da mümkün olmamıştır. 

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, düşünülen statların şartları uygun olmadığı için  Spor Toto Süper Lig  Lefter Küçükandonyadis sezonu 5. haftasında Akhisarsporla oynayacağımız müsabakanın Afyon Zafer Stadyumu'nda oynanmasına karar verilmiştir.

15.09.2018 Tarihinde saat 17:00'da Afyon Zafer Stadyumu'nda oynayacağımız Spor Toto Süper Lig 5. Hafta karşılaşmasının biletleri, 13.09.2018 tarihinde saat 16:00'dan itibaren satışa sunulacaktır.  Taraftarlarımızın almış olduğu kombineler geçerli olup, karşılaşmanın bilet fiyatları ise şu şekilde belirlenmiştir :
Misafir Takım :    25 TL
Kale Arkası Kuzey (Gecekondu) :    20 TL
Kale Arkası Güney (Saatli) :        20 TL
Maraton :                30 TL
Maraton 5 (Sol Kapalı) :        40 TL
Maraton 6 (Sağ Kapalı) :        40 TL
VİP :                    100 TL

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2
ANGARALI
12 Eylül 201817:31
YAZIK YAZIK YAZIK 16 YILDIR İKDİDAR DÖNEMİ MACA GİDİLMİYEN İL İLÇE STADLARI YAPILDI BAŞKENTE AVCUNU YALA DENİLDİ KOCA BAŞKENT MAÇ YAPACAK SAHA YOK BU AYIPI GÖRMÜYENLER ARTIK GÖRSÜN 2024 ADAY ÜLKEYİZ BAŞKENTİN BİR STADI YOK ERYAMAN DEVREDEN SONRA BİTER 19MAYIS YERİNE YAPILACAK STAD 2024 ALINMAZSA O STADIN BİTİŞİ MEÇHUL OLUR HABERİNİZ OLA
1
güçlü06
12 Eylül 201817:27
Kınıyorum.Kınıyorum.Kınıyorum.yazıklar olsun.Türkiyenin başkentinin süper liğde birtane takımı var.ne hikmetse maçlarını oynayacak stadyumu bile yok.Ankara bizim ama maç oynayacak stadyumumuz yok.ve afyona maça gidiyor cefakar taraftarlar.bu konuda sözkonusu olanların hiçmi sucu yok acaba.yazık değilmi bu taraftara.hiçmi düşünmezler bu taraftar nasıl gidecek oraya.hafta başından beri maçın gelmesini bekliyorsun.bi bakmışın maç afyonda...!!!hadi diyelim gitti.neden konuyla ilgili kişi/kişiler bukadar sorumsuz olabiliyor.eryaman stadyumu neden bukadar ağırdan alınıyor.eminim stadyum başka birtakım adına yapılsaydı şimdiye herhalde ondefa biterdi.Ankaragücü oluncamı uzuyor bu süreçler.alıştılar birileri ankaragücü taraftarı her deplasmana gider diye.evet gideriz.çünkü biz arma sevdalısıyız.kişi ve makamlar önemli değil.önemli olan arma sevdası.ama sırf tepki olsun diye keşke kimse gitmese.sayın yönetimimiz trübünde çıksada desteklese...!!!bukadar vurdum duymazlık olmaz.bu takıma sahip çıkılmalı özellikle stadyum konusunda.yönetim bukonuda çok ağır ve becerisiz.bunların böyle olacağı önceden belliydi.neden çözüm aranmadı.koskoca Ankarada stadyum yok takım afyona maça götürülüyor.ayıptır.yazıktır.biz bunları hak etmiyoruz...
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