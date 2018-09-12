Ankaragücü'nün Akhisar maçını nerede oynayacağı belli oldu!

Ankaragücü Kulübünün yaptığı açıklama şu şekilde...

Bilindiği üzere Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nun yıkılması ve Eryaman Stadyumu'nun da sezona yetişmemesi nedeniyle içeride oynadığımız ilk iki maçı (Galatasaray ve Trabzonspor) Yenikent Stadyumu'nda oynamıştık.

Milli takım maç takvimine göre lige verilen arada Yenikent Stadyumu'nun bakıma alınması nedeni ile Akhisarspor maçını Yenikent Stadyumu'nda oynamamız imkansız hale gelmiştir.

Bu anlamda değerlendirmelerde bulunan yönetim kurulumuz teknik heyetimizin de görüşleri doğrultusunda Bursa Timsah Arena olmak üzere farklı alternatifleri değerlendirmiş, aynı şekilde Milli takım maç takvimine göre lige verilen arada Bursa Timsah Arena'nın da bakımda olmasından dolayı burada oynamamız da mümkün olmamıştır.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, düşünülen statların şartları uygun olmadığı için Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu 5. haftasında Akhisarsporla oynayacağımız müsabakanın Afyon Zafer Stadyumu'nda oynanmasına karar verilmiştir.

15.09.2018 Tarihinde saat 17:00'da Afyon Zafer Stadyumu'nda oynayacağımız Spor Toto Süper Lig 5. Hafta karşılaşmasının biletleri, 13.09.2018 tarihinde saat 16:00'dan itibaren satışa sunulacaktır. Taraftarlarımızın almış olduğu kombineler geçerli olup, karşılaşmanın bilet fiyatları ise şu şekilde belirlenmiştir :

Misafir Takım : 25 TL

Kale Arkası Kuzey (Gecekondu) : 20 TL

Kale Arkası Güney (Saatli) : 20 TL

Maraton : 30 TL

Maraton 5 (Sol Kapalı) : 40 TL

Maraton 6 (Sağ Kapalı) : 40 TL

VİP : 100 TL