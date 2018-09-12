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Süper Lig hakemlerine VAR eğitimi verildi
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SÜPER LİG HAKEMLERİNE VAR EĞİTİMİ VERİLDİ

Süper Lig hakemlerine VAR eğitimi verildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlediği Video Yardımcı Hakem (VAR) eğitimi tamamlandı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlediği Video Yardımcı Hakem (VAR) eğitimi tamamlandı.

TFF'den yapılan açıklamada, dün başlayan, MHK Üyesi ve VAR Koordinatörü Murat Ilgaz tarafından verilen eğitimde, Süper Lig hakem kadrosuna yeni katılan Abdulkadir Bitigen, Tugay Kaan Numanoğlu, Zorbay Küçük ile FIFA kokartlı yardımcı hakemler ve Süper Lig kadrosuna yeni katılan yardımcı hakemlerin yer aldığı bildirildi.

Teorik eğitimin verildiği ilk günün ardından bugünkü organizasyonda hakemlere VAR, FIFA kokartlı yardımcı hakemlere ise Video Yardımcı Hakem Asistanlığı (AVAR) konusunda eğitim verildiği kaydedildi.

Eğitimlerin, çevrimiçi gerçekleştirilen uygulama maçlarıyla tamamlandığı, Süper Lig kadrosuna yeni katılan yardımcı hakemlerin çevrimiçi karşılaşmalarda görev aldığı aktarıldı.

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