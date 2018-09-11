Gökçek ailesi ve yakınlarına verilen tüm tesisler geri alınıyor...

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, daha önce yapılan protokollerle ‘25 yıllığına bedelsiz’ olarak spor kulübü derneklerine tahsis edilen Ankara’daki 7 ayrı spor tesisine ilişkin kararları iptal etti. İptal edilen yerler arasında eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Derneği’ne tahsis edilen Yenikent’teki Osmanlı Stadı da var.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, daha önce yapılan protokollerle, 25 yıllığına bedelsiz olarak spor kulübü derneklerine tahsis edilen 7 ayrı spor tesisine ilişkin meclis kararlarını iptal etti. İptal edilen yerler arasında, Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Derneği’ne, 25 yıllığına verilen Yenikent’teki Osmanlı Stadı da var. Bu gelişme sonrası stadın akıbeti merak edilirken yeni karar ‘Stat Osmanlıspor’dan alınıp Ankaragücü’ne mi verilecek’ sorularına neden oldu.

İPTALE GEREKÇE SAYIŞTAY KARARLARI

Dün akşam Eylül ayı olağan toplantısının ilk oturumunu gerçekleştiren Meclis, spor tesisleriyle ilgili Başkanlık yazısını da görüştü. Başkanlık yazısında, tesislerin işletme haklarının ortak proje gerçekleştirilmek üzere, 25 yıllığına bedelsiz olarak derneklere verildiği ve bu doğrultuda protokol hazırlandığı belirtildi. Başkanlık yazısında, yeni alınacak kararla, bu protokollerin iptal edilmesi talep edildi. Yazıda iptale gerekçe olarak; 2 Şubat 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Sayıştay Kararı ile 2017 yılında Sayıştay denetçilerinin, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde yaptıkları denetim sonrasında hazırladığı rapordaki ‘Spor tesislerinin spor kulübü derneklerine ihale edilmeden ortak proje gerçekleştirilmek üzere devredilemeyeceği, Kamu İhale Kurumu (KİK) hükümlerine göre ihale edilmesi’ yönündeki tespitleri gösterildi. Bu tahsisler karara bağlanırken, CHP Grubu olarak yanlış yapıldığını söylediklerini hatırlatan CHP Grup Başkanvekili Doğan Yılmazkaya, “Zararın neresinden dönülse kardır. Şimdi, bizim söylediğimiz noktaya geliyorsunuz” diye konuştu.

Osmanlıspor'un antrenman sahası için kullandığı Batıkent Aski Stadının akibeti ise şimdilik bilinmiyor...

Turan Alper Irak isimli Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesinin verdiği ve oy çokluğu ile kabul edilen önerge şu şekilde

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

1-) Mülkiyeti Belediyemize ait Yenimahalle ilçesi Batıkent Ostim spor tesisi ve müştemilatının işletme hakları Belediyemiz Meclisinin 11.06.2015 tarihli 1174 saylı kararı, 5393 sayılı kanunun 75. Maddesinin 1. Fıkrasının (c) bendi gereği değişik: (12.11.2012-6360/19 md) maddesi ve aynı kanunun 14. Maddesinin 1. Fıkrasının b) bendi (Değişik ikinci cümle: 12.11.2012-6360/17 md.) kapsamında ortak proje gerçekleştirilmek üzere 25 yıl süre ile BUGSAŞ Gençlik ve Spor Kulübü Derneğine bedelsiz olarak devredilmiş ve protokol düzenlenmiştir.

2-) Mülkiyeti Belediyemize ait Keçiören ilçesi Aktepe spor tesisi ve müştemilatının işletme hakları Belediyemiz Meclisinin 10.03.3015 tarihli 437 sayılı kararı, 5393 sayılı kanunun 75. Maddesinin 1. Fıkrasının (c) bendi gereği “değişik: 12.11.2012-6360/19 md) maddesi ve aynı kanunun 14. Maddesinin 1. Fıkrasının b) bendi (Değişik ikinci cümle 12.11.2012/6360/17 md.) kapsamında ortak proje gerçekleştirilmek üzere 25 yıl süre ile Keçiörengücü Aktepe Amatör Gençlik ve Spor Kulübü Derneğine bedelsiz olarak devredilmiş ve protokol düzenlenmiştir.

3-) Mülkiyeti Belediyemize ait Sincan ilçesi 1314 ada 1 parseldeki taşınmaz ve 100662 ada 1 parsel üzerinde bulunan tesislerin işletme hakları Belediyemiz Meclisinin 09.03.2016 tarihli ve 318 sayılı kararı, 5393 sayılı kanunun 75. Maddesinin 1. Fıkrasının (c) bendi gereği “değişik: 12.11.2012-6360/19 md) maddesi ve aynı kanunun 14. Maddesinin 1. Fıkrasının b) bendi (Değişik ikinci cümle 12.11.2012/6360/17 md.) kapsamında ortak proje gerçekleştirilmek üzere 25 yıl süre ile Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Spor Kulübü Derneğine bedelsiz olarak devredilmiş ve protokol düzenlenmiştir.

4-) Mülkiyeti Belediyemize ait Keçiören ilçesi sınırlarında bulunan Gökçek Parkı içerisindeki halısahanın işletme hakkının Belediyemiz Meclisinin 09.07.2015 tarihli 1286 sayılı kararı, 5393 sayılı kanunun 75. Maddesinin 1. Fıkrasının (c) bendi gereği “değişik: 12.11.2012-6360/19 md) maddesi ve aynı kanunun 14. Maddesinin 1. Fıkrasının b) bendi (Değişik ikinci cümle 12.11.2012/6360/17 md.) kapsamında ortak proje gerçekleştirilmek üzere 25 yıl süre ile Mamak Kültür Araştırma ve Gençlik Klübü Derneğine bedelsiz olarak devredilmiş ve protokol düzenlenmiştir.

5-) Mülkiyeti Belediyemize ait Sincan ilçesi Gaziosmanpaşa mahallesinde bulunan Belediyemize ait kapalı spor salonu kompleksinin işletme hakkının Belediyemiz Meclisinin 28.11.2014 tarihli ve 2109 sayılı kararı, 5393 sayılı kanunun 75. Maddesinin 1. Fıkrasının (c) bendi gereği “değişik: 12.11.2012-6360/19 md) maddesi ve aynı kanunun 14. Maddesinin 1. Fıkrasının b) bendi (Değişik ikinci cümle 12.11.2012/6360/17 md.) kapsamında ortak proje gerçekleştirilmek üzere 29 yıl süre ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Klübü Derneğine bedelsiz olarak devredilmiş ve protokol düzenlenmiştir.

6-) Mülkiyeti Belediyemize ait Çankaya ilçesi Öğretmenler Caddesi ile 1464. Cadde arasında park alanı içerisindeki halı saha ile İdari Binaya ilişkin işletme hakkının Belediyemiz Meclisinin 16.03.2017 tarihli ve 483 sayılı kararı, 5393 sayılı kanunun 75. Maddesinin 1. Fıkrasının (c) bendi gereği “değişik: 12.11.2012-6360/19 md) maddesi ve aynı kanunun 14. Maddesinin 1. Fıkrasının b) bendi (Değişik ikinci cümle 12.11.2012/6360/17 md.) kapsamında ortak proje gerçekleştirilmek üzere 25 yıl süre ile Osmanlı Görme Engelliler Spor Klübü Derneğine bedelsiz olarak devredilmiş ve protokol düzenlenmiştir.

7-) Mülkiyeti Belediyemize ait Çankaya ilçesi 15569 ada 3 parselde bulunan taşınmazın işletme hakkının Belediyemiz Meclisinin 17.03.2017 tarihli ve 537 sayılı kararı, 5393 sayılı kanunun 75. Maddesinin 1. Fıkrasının (c) bendi gereği “değişik: 12.11.2012-6360/19 md) maddesi ve aynı kanunun 14. Maddesinin 1. Fıkrasının b) bendi (Değişik ikinci cümle 12.11.2012/6360/17 md.) kapsamında ortak proje gerçekleştirilmek üzere 25 yıl süre ile Ankara Okçuluk İhtisas Spor Klübü Derneğine bedelsiz olarak devredilmiş ve protokol düzenlenmiştir.

Ancak; gerek 02.02.2018 tarihli resmi gazetede yayımlanan 16.10.2017 tarihli ve E:2017/11-K: 5415/1 sayılı Sayıştay Temyiz Kurulu İçtihadı Birleştirme kararına da gerekse Sayıştay Denetçilerinin 2017 yılında Belediyemizde yapmış oldukları denetim sonucu Hazırlanan 2017 Yılı Denetim Raporunda spor tesislerinin spor kulübü derneklerine ihale edilmeden 5393 sayılı yasanın 75. maddesi hükümlerine göre ortak proje kapsamında işletme haklarının devir edilemeyeceği, bu alanların 2886 sayılı DİK hükümlerine göre kiraya verilmesi gerektiği belirtildiğinden dolayı; yukarıda anılan spor tesislerinin adı geçen Derneklere işletme hakkının devrine yönelik alınmış bulunan Belediyemiz Meclis kararlarının iptal edilmesi hususunda ki önergenin gündeme alınmasını arz ederim.

TURAN ALPER IRAK