Beklenen oldu. Gençlerbirliği, Eskişehir'de oynayacak...

Kulüp resmi sayfasında yapılan açıklama şu şekilde
17 Eylül 2018 tarihinde saat 20..00’de Osmanlı Stadı’nda oynanması planlanan Gençlerbirliği-Tetiş Yapı Elazığspor maçı , Osmanlı Stadı zemininde yapılan bakım çalışması nedeniyle aynı tarih ve saatte Eskişehir Stadyumu’na alınmıştır.
Bu maçta kombine sahibi taraftarlarımız kombine biletleri ile maç izleyebilecekler.
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