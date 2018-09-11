﻿
Beklenen oldu. Gençlerbirliği, Eskişehir'de oynayacak...
﻿
Site İçi Arama
﻿

BEKLENEN OLDU. GENÇLERBİRLİĞİ, ESKİŞEHİR'DE OYNAYACAK...

Beklenen oldu. Gençlerbirliği, Eskişehir'de oynayacak...

İlk Klasspor'un duyurduğu Gençlerbirliği'nin Eskişehir'de oynama kararı bugün resmiyet kazandı.

2329 Okunma

Kulüp resmi sayfasında yapılan açıklama şu şekilde

17 Eylül 2018 tarihinde saat 20..00’de Osmanlı Stadı’nda oynanması planlanan Gençlerbirliği-Tetiş Yapı Elazığspor maçı , Osmanlı Stadı zemininde yapılan bakım çalışması nedeniyle aynı tarih ve saatte Eskişehir Stadyumu’na alınmıştır.

Bu maçta kombine sahibi taraftarlarımız kombine biletleri ile maç izleyebilecekler.

4
Gökçek ailesi ve yakınlarına verilen tüm tesisler geri alınıyor...
1
Ankaragücü ve Gençlerbirliği'ne ceza....
Lider çalışmalara başladı...
Arif Ölmez: Eskişehir'de oynayabiliriz...
Gençlerbirliği'nin Ümit Milli sevinci
8
Gençlerbirliği Eskişehir'e mi gidiyor?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
1
Mustafa Tanrıverdi
12 Eylül 201811:33
Yetkilileri anlamakta zorluk çekiyoruz. 19 Mayıs Stadyumunun çimleri kullanılabilecek durumda neden alıp Yenikente taşımazlar şu geçen 2 hafta içinde yapılabilirdi fazla masrafta gerektirmezdi.
﻿