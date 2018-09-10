Altınyıldız, Basketbol'un resmi giyim sponsoru oldu...

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Altınyıldız Classics ile giyim sponsorluğu için sözleşme imzaladı.

Wyndham Ankara Oteli'nde düzenlenen sponsorluk imza törenine, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve BR Mağazacılık Yönetim Kurulu Üyesi Enis Habif'in yanı sıra A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın teknik heyeti ve oyuncuları katıldı.

Başkan Türkoğlu, imza töreninde yaptığı konuşmada, hem kulüplerin hem de milli takımların sportif başarıları sayesinde, Türk basketbolunu, spor ekonomisi içerisinde eşi az görülen rakamlarla desteklemenin memnuniyetini yaşadıklarını söyledi.

Göreve geldikleri günden bu yana her yıl bir öncekine kıyasla en az yüzde 50'lik sponsorluk gelir artışı sağlamayı başardıklarını belirten Türkoğlu, "Bu sayede spora, devletimizin verdiği önemli desteğin yanı sıra özel sektör iş birlikleri ile değer katmanın gururunu hissediyoruz. Tabii ki bahsettiğim değeri sadece rakamlarla ölçmüyoruz. Alanında lider, toplumla buluşma becerisi yüksek, enerjisi basketbolun enerjisiyle uyan özel markalarla bir araya gelmek, bize duygusal anlamda da destek katıyor." diye konuştu.

Milli oyuncuların gençlere ve kendini genç hissedenlere her zaman örnek teşkil ettiğinin altını çizen Türkoğlu, "Bu anlamda saha dışında da öz güvenlerini yansıtan ve kendilerini rahat hissettikleri bir koleksiyona sahip olmak onlar için de çok önemli. Bu kapsamda, Altınyıldız Classics markası ile 2020 yılının sonuna kadar sürecek olan, Basketbol Milli Takımlar resmi giyim sponsorluğumuzu, sizlere duyurmanın memnuniyetini yaşıyorum. Çoğunlukla A milli takımlara verilen giyim sponsorluklarından farklı olarak, sevgili Altınyıldız Classics ekibiyle çok daha özel bir anlaşmaya huzurlarınızda imza atıyoruz. Bu imzalarla, altyapılarla birlikte, kadın ve erkek toplam 14 milli takımımızın tüm oyuncuları, teknik ve idari kadroları bu şıklığı yaşayacak." ifadelerini kullandı.

Habif: "Basketbol Milli Takımlar kıyafet sponsoru olmanın gururunu yaşıyoruz"

BR Mağazacılık Yönetim Kurulu Üyesi Enis Habif ise Türk kumaşını dünyaya tanıtma misyonu ile 1952 yılında çıktıkları yolda, 1997 yılında Altınyıldız Classics adını verdikleri erkek giyim markasını kurduklarını vurgulayarak, "Günümüz erkeğinin tüm ihtiyaçlarını karşılayan bir hazır giyim markası olarak, Türkiye'nin en hızlı büyüyen perakende markaları arasında yer alıyoruz. Şimdi de sektördeki 66 yıllık deneyimimizden aldığımız güçle, Basketbol Milli Takımlar kıyafet sponsoru olmanın gururunu yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

Sporun Altınyıldız Classics kültüründe çok büyük bir önem taşıdığını anlatan Habif, şunları kaydetti:

"Takım ruhunun, birlik ve beraberliğin öneminin bilinciyle yerel ve milli takımlarımızı desteklemekten her zaman büyük bir gurur duyduk ve duymaya devam ediyoruz. Türk milli basketbol takımları için 170'i erkek 162'si kadın, 332 sporcumuz için özel 12 farklı tasarım yaptık. Bizim için gerçekten gurur verici bir tablo. Türkiye Basketbol Federasyonu ile milli takımlar düzeyinde yaptığımız bu iş birliği, markamız adına bir ilk. 'Bu Takım Bu Maçı Alır' sloganıyla başlattığımız bu iş birliği kapsamında sadece erkek sporcuların kıyafetlerini tasarlamak ve üretmekle kalmadık, kadın sporcularımızın da kıyafetlerine Altınyıldız Classics imzasını atarak Kadın Basketbol Milli Takımı'mızın da yanında yer aldık. DNA'sında sporun her zaman büyük yeri olan bir marka olarak, Basketbol Milli Takımlar sponsorluğundan duyduğumuz gurur ve heyecanın altını bir kez daha çizerken, 'Bu Takım Bu Maçı Alır' sloganımızı hatırlatarak, tüm milli takımlarımıza başarılarla dolu bir sezon diliyorum."