Ankaragücü'nün maç tarihleri belli oldu...

Spor Toto Süper Ligde Ankaragücü'nün devre bitimine kadar oynayacağı maçların tarihleri belli oldu.
İşte kalan 13 maçın tarihleri:
Ankaragücü-Akhisarspor (15 Eylül Cumartesi)
B.B Erzurumspor-Ankaragücü (21 Eylül Cuma)
Ankaragücü-Antalyaspor (1 Ekim Pazartesi)
Bursaspor-Ankaragücü (6 Ekim Cumartesi)
Ankaragücü-Yeni Malatyaspor (21 Ekim Pazar)
Fenerbahçe-Ankaragücü (28 Ekim Pazar)
Ankaragücü-Kayserispor (4 Kasım Pazar)
Atiker Konyaspor-Ankaragücü (10 Kasım Cumartesi)
Ankaragücü-Beşiktaş (24 Kasım Cumartesi)
Çaykur Rizespor-Ankaragücü (30 Kasım Cuma)
Ankaragücü-Medipol Başakşehir (10 Aralık Pazartesi)
Sivasspor-Ankaragücü (15 Aralık Cumartesi)
Ankaragücü-Göztepe (22 Aralık Cumartesi)
Maçların oynanacağı stat ise henüz açıklanmadı...
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