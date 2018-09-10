﻿
Ankaragücü'nün maç tarihleri belli oldu...
﻿
Site İçi Arama
﻿

ANKARAGÜCÜ'NÜN MAÇ TARİHLERİ BELLİ OLDU...

Ankaragücü'nün maç tarihleri belli oldu...

Spor Toto Süper Ligde Ankaragücü'nün devre bitimine kadar oynayacağı maçların tarihleri belli oldu.

1585 Okunma

Spor Toto Süper Ligde Ankaragücü'nün devre bitimine kadar oynayacağı maçların tarihleri belli oldu.

İşte kalan 13 maçın tarihleri:

Ankaragücü-Akhisarspor (15 Eylül Cumartesi)
B.B Erzurumspor-Ankaragücü (21 Eylül Cuma)
Ankaragücü-Antalyaspor (1 Ekim Pazartesi)
Bursaspor-Ankaragücü (6 Ekim Cumartesi)
Ankaragücü-Yeni Malatyaspor (21 Ekim Pazar)
Fenerbahçe-Ankaragücü (28 Ekim Pazar)
Ankaragücü-Kayserispor (4 Kasım Pazar)
Atiker Konyaspor-Ankaragücü (10 Kasım Cumartesi)
Ankaragücü-Beşiktaş (24 Kasım Cumartesi)
Çaykur Rizespor-Ankaragücü (30 Kasım Cuma)
Ankaragücü-Medipol Başakşehir (10 Aralık Pazartesi)
Sivasspor-Ankaragücü (15 Aralık Cumartesi)
Ankaragücü-Göztepe (22 Aralık Cumartesi)

Maçların oynanacağı stat ise henüz açıklanmadı...

2
Türki ligi Avrupa seviyesinde...
Ankaragücü taraftarı çok fanatik
1
Ankaragücü ve Gençlerbirliği'ne ceza....
3
Hakan Kutlu dünya evine girdi
2
Ankaragücü, ayağını yorganına göre uzattı!
Yiğiner: Lige milli maç arasından sonra başlayacağız
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿