Yenimahalle sezona kötü başladı...

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2018-2019 sezonu, oynanan ilk hafta maçlarıyla başladı.
Başkent ekiplerinden Yenimahalle Belediyespor lige yenilgiyle girerken, Polatlı Belediyespor İstanbul'dan galibiyetle döndü.
Ligde sezonun ilk hafta maçları, tek karşılaşma dışında sona erdi.
Alınan sonuçlar şöyle:
Kastamonu Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor: 32-25
Aksaray Belediyespor-Samsun Gençlik: 34-24
Osmangazi Belediyespor-Yalıkavakspor: 32-35
Üsküdar Belediyespor-Polatlı Belediyespor: 27-35
Ardeşen Gençlik-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 29-24
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