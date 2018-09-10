Kupada hakemler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci tur maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada tek maç eleme sistemine göre oynanacak ikinci tur maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
11 Eylül Salı:
13.00 Ofspor-1461 Trabzon: Furkan Aksuoğlu
14.30 Pazarspor-Bayburt İl Özel İdare: Gökhan Özbulut
14.30 Karbel Karaköprü Belediyespor-Dersim 62: Mehmet Terece
15.00 Iğdır Esspor-Bitlis Özgüzelderespor: Alpaslan Şen
15.00 Bucak Belediye Oğuzhanspor-Kızılcabölükspor: Tayfun Sarı
15.00 Payasspor-Kozan Belediyespor: Burak Aksak
15.00 Ankara Adliyespor-Bozüyük Vitraspor: Batuhan Bayar
12 Eylül Çarşamba:
13.00 Artvin Hopaspor-Anagold 24 Erzincanspor: Adem Cinek
14.30 Batman Petrolspor-Yüksekova Belediyespor: Yusuf Aydın
14.30 Siirt İl Özel İdaresi-Cizrespor: Bayram Başkan
14.30 Van Büyükşehir Belediyespor-Sarıkamış Gençlerbirliği: Ömer Faruk Gültekin
14.30 Hekimoğlu Trabzon-Yomraspor: Tolga Sancak
14.30 Diyarbekirspor-Elaziz Belediyespor: Yiğit Peşin
15.00 Kırşehir Belediyespor-Nevşehir Belediyespor: Ali Karatutlu
15.00 Kemerspor 2003-Muğlaspor: Şeref Taştan
15.00 Altındağ Belediyespor-Kütahyaspor: Aytaç Geçgel
15.00 Kilis Belediyespor-Osmaniyespor: Volkan Okur
15.00 Erzin Belediyespor-Adıyaman 1954: Yakup Özhan
15.00 Karaman Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor: Özgür Reha Alıcı
15.00 Erbaaspor-Fatsa Belediyespor: Şahin Berker
15.00 Serik Belediyespor-Kale Belediyespor: Tunç Özdemir
15.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Gebzespor: Serhad Ürkmez
15.30 Sinopspor-Yeni Orduspor: Gürcan Hasova
15.30 Körfezspor-Düzcespor: Ahmet Aydın
15.30 Bergama Belediyespor-Bucaspor: Erdoğan Özkaya
15.30 Halide Edip Adıvar-Çengelköy: Sezer Polat
15.30 Maltepespor-Sultanbeyli Belediyespor: Ömer Kocabey
15.30 Büyükçekmece Tepecik-Gaziosmanpaşa: Okan Kayataş
15.30 Şile Yıldızspor-Karacabey Belediyespor: Sefa Can Meral
15.30 Esenler Erokspor-Ergene Velimeşe: Önder Turgay Demirdak
15.30 Silivrispor-Alibeyköy: Serkan Önsal
19.00 Tire 1922-Turgutluspor: Feridun Daldaş
19.00 Kocaelispor-Gölcükspor: Barkın Kara
13 Eylül Perşembe:
13.00 Yeni Amasyaspor-Çorum Belediyespor: Eren Gökmen
15.00 Bartınspor-Çayırovaspor: Emre Korkmaz
15.30 Nazilli Belediyespor-Karşıyaka: Emre Abar
15.30 Bağcılarspor-Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor: Serkan Eryılmaz
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