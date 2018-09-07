Ankaragücü taraftarı çok fanatik

Transfer sürecinin biraz uzadığını belirten Dja Djeje, “Watrof ile sözleşmemi fesih etme işlemlerim biraz uzun sürdü. Ankaragücü’nden ilk teklif aldığım zaman kendimi mutlu hissettim. Teknik Direktörümüz ve Sportif Direktörümüz ile görüştüm. Burada bulunmanın önemini anlattılar. Kendimce hiç sorun olmadan gelmeyi kabul ettim” dedi.

Fransa ve İngiltere’ye göre Türkiye, Ankara’nın daha farklı bir yaşam yeri olduğunu söyleyen Dja Djedje, “Farklı kültürler barındırıyor. Burada yaşamaktan dolayı mutluyum. Her geçen gün daha da şehri keşfetmeye çalışıyorum. Şehrimizin insanları çok sempatik” ifadelerini kullandı.

Taraftarlarımız çok fanatik

Trabzonspor maçında taraftarlardan çok etkilendiğini belirten Brice Dja Djedje, “Özel günden dolayı taraftarlar maça gelememiş ancak bana göre o atmosfer muhteşemdi ve stadyum bana ful dolu gibi geldi. Watford’da çok bir şey yaşayamadım. İlk zamanlarımda sakatlandım. Ancak taraftarlar Marsilya’daki performansımdan dolayı beni seviyorlardı. Ankaragücü taraftarları ile karşılaştırdığımda Türk taraftarlar çok fanatik sonucunu ortaya çıkardım” dedi.

Kasımpaşa maçında iyi mücadele ettik

Benim için önemli olan bu taraftara, takım arkadaşlarıma ve hocama kendimi göstermek ifadelerini kullanan Dja Djedje, “Antrenmanlarda sıkı çalışıyoruz. Futbolu çok seven bir taraftarın önünde oynamak gerçekten çok motive edici bir durum. Böyle olunca da oynama isteğim iki katına çıkıyor. Takım arkadaşlarım ile hemen kaynaşmaya başladım. Zaten Türkiye’de tanıdığım insanlar da var. Buraya adapte olmak ilk hedefim. Taraftarların videolarını izliyorum, gerçekten inanılmaz görüntüler var. Lige orta düzeyde başladık. Biraz zamana ihtiyacımız var. Özellikle Kasımpaşa maçında iyi mücadele ettik. Hedefimiz her maç puan almak olacaktır” ifadelerini kullandı.