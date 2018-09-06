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İsmet Badem hayatını kaybetti
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İSMET BADEM HAYATINI KAYBETTİ

İsmet Badem hayatını kaybetti

Basketbol efsanesi, usta yorumcu İsmet Badem trafik kazasında vefat etti. İsmet Badem'in oğlu Burçin Badem acı haberi Twitter'dan duyurdu.

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İsmet Badem'in oğlu Burçin Badem Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Babam İsmet Badem'i yaklaşık 1 saat önce kaybettik. Şu anda Çanakkale'ye gidiyorum. Ayrıntılı bilgilendirme yapacağız." dedi.

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