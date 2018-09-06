Ankaragücü ve Gençlerbirliği'ne ceza....

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 06.09.2018 tarih ve 8 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar açıklandı.

Alınan kararlara göre Ankaragücü ve Gençlerbirliği'ne cezalar verildi.

ANKARAGÜCÜ KARARI

MKE Ankaragücü Kulübünün, 02.09.2018 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KALE ARKASI MİSAFİR TRİBÜNDE yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

GENÇLERBİRLİĞİ KARARI

GENÇLERBİRLİĞİ Kulübünün, 31.08.2018 tarihinde oynanan OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ - GENÇLERBİRLİĞİ Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN A,B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GENÇLERBİRLİĞİ Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 5.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,