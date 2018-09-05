﻿
Hakan Kutlu dünya evine girdi
﻿
Site İçi Arama
﻿

HAKAN KUTLU DÜNYA EVİNE GİRDİ

Hakan Kutlu dünya evine girdi

Hakan Kutlu, Bodrum'da dünya evine girdi.

2069 Okunma

Ankaragücü’nün eski kaptanı ve efsane futbolcularından olan Hakan Kutlu dünya evine girdi. Şu anda Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un teknik direktörlüğünü yapan başarılı spor adamı liglere verilen milli maç arasında Miss Model of Turkey 3.’sü Ebru Kutlu ile hayatını birleştirdi. 

Genç çifte Klasspor ailesi olarak mutluluklar diliyoruz.

 

KLASSPOR - ÖZEL HABER

2
Ankaragücü, ayağını yorganına göre uzattı!
Yiğiner: Lige milli maç arasından sonra başlayacağız
8
Gençlerbirliği Eskişehir'e mi gidiyor?
En fazla yabancıyı Ankaragücü aldı...
1
Ankaragücü taraftarından Fethi Yaşar'a ziyaret
19 Mayıs Stadı yıkımında görsel şov
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿