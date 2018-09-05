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Kayak Federasyonunda başkanlığa 3 aday
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KAYAK FEDERASYONUNDA BAŞKANLIĞA 3 ADAY

Kayak Federasyonunda başkanlığa 3 aday

Türkiye Kayak Federasyonunun 4. olağan genel kurulu için 3 başkan adayı başvuruda bulundu.

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Türkiye Kayak Federasyonunun 4. olağan genel kurulu için 3 başkan adayı başvuruda bulundu.

Federasyonun 13 Eylül Perşembe günü Ankara'da yapılacak genel kurulunda, mevcut başkan Erol Yarar'ın yanı sıra Fatih Kıyıcı ve Ali Oto da adaylık başvurusunda bulundu.

Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu, adayların başvurularını inceleyecek ve kesin kararını verecek.

Türkiye Kayak Federasyonunun 4. olağan genel kurulu, çoğunluk sağlanamaması durumunda 14 Eylül Cuma günü çoğunluk aranmaksızın yapılacak.

Federasyonun olağan genel kurulu, daha önce iki kez ertelenmişti.

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