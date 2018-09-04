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Lider çalışmalara başladı...
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LİDER ÇALIŞMALARA BAŞLADI...

Lider çalışmalara başladı...

Milli maç öncesinde sezona dörtte dört galibiyet serisi ile başlayan Gençlerbirliği, 3 günlük izinin ardından bugün yeniden toplandı.

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Milli maç öncesinde sezona dörtte dört galibiyet serisi ile başlayan Gençlerbirliği, 3 günlük izinin ardından bugün yeniden toplandı.

Lider olarak girdiği aradan sonra bugün İlhan Cavcav tesislerinde toplanan Gençlerbirliği, antrenmanda koşu çalışmaları yaptı.

Cumartesi günü Ankaragücü ile hazırlık karşılaşması oynayacak Gençlerbirliği'nde Osmanlı stadının kötü zeminine rağmen sakat futbolcunun olmaması teknik direktör Erkan Sözeri'yi mutlu etti.

Çalışmalara milli takımlarına çağrılan Mert, Arneson ve Sessegnon katılmadı.

 
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