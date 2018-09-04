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Osmanlıspor çalışmalara başladı...
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OSMANLISPOR ÇALIŞMALARA BAŞLADI...

Osmanlıspor çalışmalara başladı...

Gençlerbirliği maçının ardından üç günü izinli olarak geçiren Başkent ekibi, bugün topbaşı yaptı.

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Osmanlıspor, Gençlerbirliği’yle oynadığı lig maçının ardından üç günü izinli olarak geçirdi. Tecrübeli teknik adam Mustafa Reşit Akçay yönetiminde bugün Batıkent Tesisleri’nde toplanan mor-sarılılar haftanın ilk antrenmanına çıktı. Başkent ekibi, Batıkent Tesisleri’ndeki antrenman sahasının bakıma alınması nedeniyle bugün ki çalışmaları Ostim Stadı’nda gerçekleştirdi. 1,5 saat süren antrenmana bileğinde hafif ağrısı bulunan Muhammed Bayır tedbir amaçlı katılmadı. Diğer yandan tedavileri tamamlanarak iyileşme sürecine giren Numan Çürüksu ve Engin Bekdemir bugün ki antrenmanın tamamında yer aldı.

Mor-sarılı ekip, antrenmana ısınma koşusuyla başladı. Daha sonra gruplar halinde çeşitli pas organizasyonunda bulunan oyuncular, tam sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı. 

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