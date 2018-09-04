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TED'in Kadın Voleybol kadrosu şekillendi...
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TED'İN KADIN VOLEYBOL KADROSU ŞEKİLLENDİ...

TED'in Kadın Voleybol kadrosu şekillendi...

2018-2019 sezonunda Türkiye Bayanlar Voleybol 1.Ligi'nde mücadele edecek olan İba Kimya TED Ankara Kolejliler'de kadro şekillendi.

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2018-2019 sezonunda Türkiye Bayanlar Voleybol 1.Ligi'nde mücadele edecek olan İba Kimya TED Ankara Kolejliler'de kadro şekillendi. Geçtiğimiz sezon da kadroda yer alan Yaren Balaban, Damla Nur Aydın, Beril Büke Divatyalı, İdil Rona, Sena Demir, Bahar Kurtuluş ile devam kararı alan Kulüp, yeni transferlerde Tetyana Kozlova , Gizem Yücel, Işıl Sultan Kartalkanat, Gizem Nur Saka'yı renklerine bağladı.

Teknik ekipte ise önceki sezonlarda yardımcı antrenörlük görevini yapan Gökhan Hakan Yıldız baş antrenörlüğe, yardımcılığına ise Erdi Demir ve Ahmet Can Karamete, fizyoterapistliğe de Uygur Işık getirildi.

Kulüp binasında, ana sponsor İba Kimya'nın Yönetim Kurulu Başkanı ve Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi Tulga Dal ile birlikte sözleşmeleri imzalayan Başkan Kerem Mağdenli; takıma yeni sezonda başarılar ve yapılan anlaşmaların da camiaya hayırlı olmasını diledi. Mağdenli sözlerine şöyle devam etti: "Uzun yıllar takımımıza hizmet veren  ve başarıyla baş antrenörlük yapmış olan Yusuf Çavuşoğlu'na emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunmak isterim. "

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