Ankaragücü, ayağını yorganına göre uzattı!

Spor Toto Süper Lig’de transfer dönemi sona erdi.
Gerçekleşen transferlerde gelir gider tablosu incelendiğinde 9 takım kar ederken, 6 takım da zarar etti. 3 kulübün ise gelir-gider dengesinin eşit olduğu gözlendi.
Süper Lig’de yaz transfer sezonunun bitmesinin ardından takımlar kadrolarını oluşturdu. Bu sezonda yapılan transferler sonucu Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe, Bursaspor, Alanyaspor, Antalyaspor, Kayserispor, Galatasaray ve Alanyaspor kar ederken, BB Erzurumspor, Konyaspor, Çaykur Rizespor, Başakşehir, Kasımpaşa ve Göztepe bu transfer sezonunda zarar etti. Ankaragücü, Sivasspor ve Yeni Malatyaspor’un ise gelir-gider dengesinin eşit olduğu gözlendi.
Ankaragücü eşit
Süper Lig’de yaz transferinin bitmesinin ardından 5 kulüp, kadrosuna kattığı futbolcular için bonservis bedeli ödemedi. 6 futbolcuyu kadrosuna katan Antalyaspor, 15 futbolcuyla anlaşma sağlayan Süper Lig’in yeni ekibi Ankaragücü, Tamer Tuna yönetiminde 8 futbolcuyu transfer eden Sivasspor, kadrosuna 5 futbolcu takviyesi yapan Akhisarspor ve 7 oyuncuyla anlaşan Yeni Malatyaspor yaptıkları hiçbir transfer için bonservis bedeli ödemedi.
Ankaragücü transferin karlı kulüpleri arasına girdi.
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