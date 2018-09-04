﻿
Arif Ölmez: Eskişehir'de oynayabiliriz...
﻿
Site İçi Arama
﻿

ARİF ÖLMEZ: ESKİŞEHİR'DE OYNAYABİLİRİZ...

Arif Ölmez: Eskişehir'de oynayabiliriz...

Gençlerbirliği Başkanvekili Arif Ölmez, dün yaptığımız haberi TRT Spor'da doğruladı. Zeminde iyileşme olmazsa Eskişehir'de oynayabiliriz...

704 Okunma

Spor Toto 1. Lig'e fırtına gibi başlayarak 4'te 4 yapan Gençlerbirliği, yeniden stat sorunu ile karşı karşıya... Başkent temsilcisi, Osmanlı Stadyumu'nun zemininde yaşanan bozulmalar düzelmezse maçlarını Eskişehir'de oynamak istiyor.

Gençlerbirliği, Spor Toto 1'inci Lig'e hızlı bir başlangıç yaptı. Kırmızı-siyahlı ekip, dört maçta topladığı 12 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Ancak teknik heyet ve futbolcuları mutlu etmek için bu yeterli olmadı.

Osmanlı Stadı'nın zemininde yaşanan bozulma, Gençlerbirliği ekibini kara kara düşündürüyor. 1.Lig'de teknik kapasitesi üst düzey takımların başında gelen başkent temsilcisinde teknik direktör Erkan Sözeri, yaşanabilecek sakatlıklardan korkuyor.

Sözeri'nin bu rahatsızlığı, yönetimi de harekete geçirdi. Osmanlı Stadyumu'nun zemininde milli takım arasında yenileme çalışması yapılması planlanıyor. 

Bu düzenleme gerçekleşmediği taktirde başkent ekibi rotayı, alternatif stat arayışına çevirecek.

Gençlerbirliği'nde başkanvekili Arif Ölmez, TRTSPOR'a yaptığı açıklamada, maçlarını Eskişehir'de oynama konusunun tekrar gündeme geldiğini söyledi.

Teknik heyetin Osmanlı Stadı ile ilgili endişesini yakından takip ettiklerini de belirten Arif Ölmez, "Zemin istenilen seviyeye gelmezse, Türkiye Futbol Federasyonu'na iç saha maçlarını Eskişehir'de oynamak için başvurabiliriz" dedi.

Gençlerbirliği Başkanvekili, bu sürecin, Eryaman Stadyumu'ndaki çalışmalar bitinceye kadar ki zamanı kapsayacağını da sözlerine ekledi.
 
Lider çalışmalara başladı...
Gençlerbirliği'nin Ümit Milli sevinci
8
Gençlerbirliği Eskişehir'e mi gidiyor?
19 Mayıs Stadı yıkımında görsel şov
Gençlerbirliği liderliği kimseye bırakmadı...
Berat Aydoğdu: Yeniden yapılandırma beni heyecanlandırdı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿