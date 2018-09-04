Arif Ölmez: Eskişehir'de oynayabiliriz...

Spor Toto 1. Lig'e fırtına gibi başlayarak 4'te 4 yapan Gençlerbirliği, yeniden stat sorunu ile karşı karşıya... Başkent temsilcisi, Osmanlı Stadyumu'nun zemininde yaşanan bozulmalar düzelmezse maçlarını Eskişehir'de oynamak istiyor.

İLİŞKİLİ HABER Gençlerbirliği Eskişehir'e mi gidiyor?

Gençlerbirliği, Spor Toto 1'inci Lig'e hızlı bir başlangıç yaptı. Kırmızı-siyahlı ekip, dört maçta topladığı 12 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Ancak teknik heyet ve futbolcuları mutlu etmek için bu yeterli olmadı.

Osmanlı Stadı'nın zemininde yaşanan bozulma, Gençlerbirliği ekibini kara kara düşündürüyor. 1.Lig'de teknik kapasitesi üst düzey takımların başında gelen başkent temsilcisinde teknik direktör Erkan Sözeri, yaşanabilecek sakatlıklardan korkuyor.

Sözeri'nin bu rahatsızlığı, yönetimi de harekete geçirdi. Osmanlı Stadyumu'nun zemininde milli takım arasında yenileme çalışması yapılması planlanıyor.

Bu düzenleme gerçekleşmediği taktirde başkent ekibi rotayı, alternatif stat arayışına çevirecek.

Gençlerbirliği'nde başkanvekili Arif Ölmez, TRTSPOR'a yaptığı açıklamada, maçlarını Eskişehir'de oynama konusunun tekrar gündeme geldiğini söyledi.

Teknik heyetin Osmanlı Stadı ile ilgili endişesini yakından takip ettiklerini de belirten Arif Ölmez, "Zemin istenilen seviyeye gelmezse, Türkiye Futbol Federasyonu'na iç saha maçlarını Eskişehir'de oynamak için başvurabiliriz" dedi.

Gençlerbirliği Başkanvekili, bu sürecin, Eryaman Stadyumu'ndaki çalışmalar bitinceye kadar ki zamanı kapsayacağını da sözlerine ekledi.

