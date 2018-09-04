Altınordu'da Enes Kubat şoku...

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da Kardemir Karabükspor deplasmanında sakatlanan forvet Enes Kubat'ın ilk yarıyı kapattığı açıklandı.

Son kontrolleri yapılan tecrübeli golcünün 10 hafta takımdan ayrı kalacağı belirtildi. Karabükspor filelerini sarstığı anda dizinden sakatlanan Enes, sahayı terk etmek zorunda kalmıştı. Sağ diz arka çapraz bağında yırtık ve zorlanma tespit edilen Enes, İzmir'deki 4-0'lık Denizlispor zaferinde kadroda yer alamadı.

Beşiktaş'a konuk olacak

Altınordu, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Beşiktaş'a konuk olacak. Vodafone Park'ta pazar günü gerçekleşecek hazırlık maçı saat 17.00'de başlayacak.Müsabakanın satışa çıkan bilet fiyatları 25 TL ile 200 TL arasında değişiyor. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 2016 yılında Altınordu'nun Torbalı'daki altyapı tesislerini incelemiş, yaklaşık 1 ay önce Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan da Fikret Orman'ı makamında ziyaret etmişti.

Altınordu Bölge Futbol Okulları’nda görev yapan 160 antrenör, Kuşadası’nda 3 günlük eğitime alındı. 122 futbol okulundan gelen antrenörlere ilk 2 gün Altınordu markası, kurumsal yönetim, medya iletişim, sosyal medya yönetimi, oyunculara psiko-sosyal yaklaşım, genç oyuncu izleme kriterleri, antrenman bilimi ve AO Mağaza sipariş yöntemleriyle ilgili eğitimler verildi. Eğitimin üçüncü gününde ise tüm antrenörler uygulamalı saha derslerine alındı. Bölge Futbol Okulları Direktörü Aykut Turan, "Okullarımız, Altınordu gökdeleninin temelini oluşturuyor. Üç gün boyunca bu vurgumuzu, antrenörlerimize de aktardık" dedi. Eğitimin sonunda tüm antrenörlere sertifikaları verildi.