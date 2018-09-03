Konya'lı başkan turun startını Konya'ya aldı...

54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2018) güzergahında değişikliğe gidildi.
Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 9-14 Ekim tarihlerinde düzenlenecek turunun 2. etabı Alanya-Antalya olarak değiştirildi.
Daha önce yapılan açıklamada 2. etabın Antalya ile Fethiye arasında gerçekleştirileceği duyurulmuştu.
54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun etapları şöyle:
1. etap: Konya-Konya
2. etap: Alanya-Antalya
3. etap: Fethiye-Marmaris
4. etap: Marmaris-Selçuk
5. etap: Selçuk-Manisa
6. etap: Bursa-İstanbul
Dünya Turu seviyesindeki yarışın startı ilk kez Konya'dan verilecek.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.