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Konya'lı başkan turun startını Konya'ya aldı...
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KONYA'LI BAŞKAN TURUN STARTINI KONYA'YA ALDI...

Konya'lı başkan turun startını Konya'ya aldı...

54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2018) güzergahında değişikliğe gidildi.

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54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2018) güzergahında değişikliğe gidildi.

Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 9-14 Ekim tarihlerinde düzenlenecek turunun 2. etabı Alanya-Antalya olarak değiştirildi.

Daha önce yapılan açıklamada 2. etabın Antalya ile Fethiye arasında gerçekleştirileceği duyurulmuştu.

54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun etapları şöyle:

1. etap: Konya-Konya

2. etap: Alanya-Antalya

3. etap: Fethiye-Marmaris

4. etap: Marmaris-Selçuk

5. etap: Selçuk-Manisa

6. etap: Bursa-İstanbul

Dünya Turu seviyesindeki yarışın startı ilk kez Konya'dan verilecek.

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