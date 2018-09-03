Konya'lı başkan turun startını Konya'ya aldı...

54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2018) güzergahında değişikliğe gidildi.



Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 9-14 Ekim tarihlerinde düzenlenecek turunun 2. etabı Alanya-Antalya olarak değiştirildi.



Daha önce yapılan açıklamada 2. etabın Antalya ile Fethiye arasında gerçekleştirileceği duyurulmuştu.



54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun etapları şöyle:



1. etap: Konya-Konya



2. etap: Alanya-Antalya



3. etap: Fethiye-Marmaris



4. etap: Marmaris-Selçuk



5. etap: Selçuk-Manisa



6. etap: Bursa-İstanbul



Dünya Turu seviyesindeki yarışın startı ilk kez Konya'dan verilecek.