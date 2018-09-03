Gençlerbirliği Eskişehir'e mi gidiyor?

Bu sezon düştüğü Spor Toto 1’nci Ligde şampiyonluk mücadelesi veren ve ilk 4 hafta sonunda 12 puanla liderlik koltuğuna oturan Gençlerbirliği’nde stat problemi çözülmüyor.

19 Mayıs Stadının yıkılması ardından patates tarlasına dönen Osmanlı Stadında maçlarını oynamak zorunda kalan Gençlerbirliği’nin ümidi Milli maç arasında saha zemininin yenilenmesi idi. Spor Bakanlığının artan döviz kurlarını gerekçe göstererek Osmanlı Stadının çimlerini yenilemekten vazgeçmesi, Gençlerbirliği cephesinde soğuk duş etkisi yaptı.

Oynanan tüm müsabakalar sonrası teknik direktörlerin ortak eleştirisini alan Osmanlı Stadının zemini, Gençlerbirliği’ni yeni arayışlara itti. Elindeki kadroyu efektif kullanamayan ve zeminden kaynaklı sakatlıklardan çekinen Erkan Sözeri’nin maçları başka statta oynanması gerektiğini kulüp yönetimine bildirdiği öğrenildi.

Gençlerbirliği yönetiminin Osmanlıspor stadında başlayan zemin tadilatının sonuçlarını bekleyeceği, gerekli iyileşme sağlanmaması durumunda maçlarını Eskişehir Stadında oynamak için başvuracağı belirtildi. Böyle bir durumda Gençlerbirliği, Elazığspor maçından itibaren Eryaman stadı bitene kadar tüm iç saha maçlarını Eskişehir’de oynayacak.

Peki Ankaragücü ne yapacak?

Osmanlıspor stadı zemininden Ankaragücü teknik direktörü İsmail Kartal da rahatsız. Ancak Ankaragücü cephesinin şimdilik başka bir şehir ve statta maç yapmayı düşünmediği öğrenildi. Osmanlıspor yönetimi ile sezon başında 4 maçlık anlaşma yapan Ankaragücü yönetimi, geçtiğimiz günlerde 4 maç daha Osmanlı Stadında maçlarını oynayacağını bildirdi. Eryaman Stadının bir an önce bitmesini isteyen Ankaragücü yönetimi, bu süreçte iç saha maçlarını en az kayıpla atlatmayı istiyor.