Halkbank sağlam çıktı...

Yeni sezon hazırlıklarını kuvvet ve top antrenmanları ile sürdüren Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Ana Bilim Dalında teste tabi tutuldu.
İzokinetik Dinamometre (Kuvvet testi) ile denge testine (denge ölçümü) tabi tutulan Halkbank voleybolcuları, ölçümlerden geçer not aldı.
Ölçümlerin sakatlık riski değerlendirmelerinde kullanılacağını belirten Halkbank Sağlık Heyeti, maksimum ölçüm yapıldığını ve böylece gücün ortaya çıkacağını ifade etti.
Ölçümler, sezon artasında bir kez daha yapılarak sakatlık riskinin en aza indirilmesi için önlemler alınacak.
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