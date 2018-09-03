En fazla yabancıyı Ankaragücü aldı...

Futbolda 2018-2019 yaz transfer döneminde Süper Lig’de mücadele eden 18 takım 42 ülkeden toplam 87 yabancı futbolcu transferi gerçekleştirdi. Galatasaray ve Beşiktaş 3 yabancı oyuncuyu kadrosuna katarken, Fenerbahçe de ise 6 yabancı futbolcuyla sözleşme imzalandı.

Spor Toto Süper Lig’de yaz transfer döneminin bitmesinin ardından takımlar kadrolarını oluşturdu. Yabancı transfere ağırlık veren kulüpler, 42 farklı ülkeden tam 87 futbolcuyu kadrosuna kattı. En fazla yabancı transferini Süper Lig’in yeni ekibi Ankaragücü 11 oyuncuyla yaptı. Antalyaspor, Kasımpaşa ve Başakşehir 2 transferle en az yabancıyı renklerine bağlayan ekipler oldu. Üç büyüklere baktığımızda ise Galatasaray ile Beşiktaş 3, Fenerbahçe de 6 yabancı transferi gerçekleştirdi.

Süper Lig takımlarının yaptığı yabancı oyuncuların geldiği takımlar ve ülkeleri şu şekilde:

GALATASARAY (3)

Yuto Nagatomo: Inter (Japonya)

Henry Onyekuru: Everton (Nijerya)

Badou Ndiaye: Stoke City (Senagal)

BEŞİKTAŞ(3)

Adem Ljajic: Torino (Sırbistan)

Loris Karius: Liverpool (Almanya)

Enzo Roco: Cruz Azul (Arjantin)

FENERBAHÇE(6)

Jailson: Gremio (Brezilya)

Michael Frey: Zurich (İsviçre)

Islam Slimani: Leicester City (Kiralık) (Cezayir)

Andre Ayew: Sweanser (Kiralık) (Gana)

Diego Reyes: Porto (Meksika)

Yassine Benzia: Lille (Cezayir)

TRABZONSPOR (5)

Antohny Nwakaeme: H. Beer Sheva (Nijerya)

Majid Hosseini: Esteghlal (İran)

Zargo Toure: Lorient (Senagal)

Caleb Ekuban: Leeds (Gana)

Vahid Amiri: Persepolis (İran)

BURSASPOR (8)

Stephane Badji: Anderlecht (Senegal)

Allamo Lima: Estoril-Kiralık (Brezilya)

Jani Atanasov: A.Pandev (Makedonya)

Latovlevici: Galatasaray (Romanya)

Santiago Virgini: Boca Juniors (Arjantin)

Chedjou: Başakşehir (Kiralık) (Kamerun)

Henri Saivet: Newcastle (Kiralık) (Senegal)

Diafra Sakho: Rennes (Senegal)

SİVASSPOR (4)

Sergiy Rybalka: Dinamo Kiev (Ukrayna)

David Braz: Santos (Kiralık) (Brezilya)

Douglas: Barcelona (Kiralık) (Brezilya)

Gabriel Torje: Akhinat Grozny (Romanya)

Medipol BAŞAKŞEHİR (2)

Milos Jojic: Köln (Sırbistan)

Karim Hafez: Wadi Degla (Mısır)

GÖZTEPE (5)

Celso Borges: Deportivo (Kosta Rika)

Titi: Bursaspor (Brezilya)

Gassama: Alanyaspor (Senegal)

Cameron Jerome: Derby (İngiltere)

Sakol Cikalleshi: Osmanlıspor (Kiralık) (Arnavutluk)

KAYSERİSPOR (3)

Rotman: Göztepe (Slovenya)

Bernard Mensah: Atletico Madrid (Kiralık) (Gana)

Tjaronn Chery: GZ Hengfeg (Hollanda)

KASIMPAŞA (2)

Abdul Khalili: Gençlerbirliği (İsveç)

Josue Sa: Anderlecht (Kiralık) (Portekiz)

ANTALYASPOR (2)

Abdelaziz Berrada: Al-Nasr (Fas)

Aly Cissokho: Yeni Malatyaspor (Fransa)

ALANYASPOR (4)

Djalına: PAOK (Angola)

Bobo: Sydney (Brezilya)

Baiano: Rayo Vallecano (Brezilya)

Papis Demba Cisse: SD Luneng (Senegal)

E.YENİ MALATYASPOR (4)

Mitchell Donald: Kızılyıldız (Hollanda)

Sulley Muniru: Tondela (Senegal)

Danijel Aleksic: St. Gallen (Sırbistan)

Guilherne: Benevento (Brezilya)

ÇAYKUR RİZESPOR (9)

Braian Samudio: Guarani (Paraguay)

Umar Aminu: Osmanlıspor (Kiralık) (Nijerya)

Montassar Talbi: Esperance (Tunus)

Samir Ujkani: Cremonese (Kosova)

Oleksandr Gladky: Chornomorets (Ukrayna)

Arınand Traore: Nottın Forrest (Senagal)

Fernandor Boldrin: Kayserispor (Kiralık) (Brezilya)

Jakub Brabec: Genk (Kiralık) (Çekya)

Jaroslaw Jach: Crystal Palece (Polonya)

BB ERZURUMSPOR (10)

Moussa Kone: Frosinone ( Fildişi Sahili)

Lea Schwechlen: Göztepe (Fransa)

Gilles Sunu: Angers (Togo)

Lennart Thy: Werder Bremen (Almanya)

İbrahim Sehic: Qarabag (Bosna Hersek)

Auremir: Sivasspor (Brezilya)

Arseb Khubulov: Anzhi (Rusya)

Siphiwe Tshabalala: Kaizer Chiefs (Güney Afrika)

Jasmin Scuk: Slavia Prag (Bosna Hersek)

Ridhe Munsy: Grasshoppers (Kiralık) (İsviçre)

AKHİSARSPOR (4)

Avdija Vrsajevic: Osmanlıspor (Bosna Hersek)

Elvis Manu: Gençlerbirliği (Hollanda)

Adrien Regattin: Osmanlıspor (Fas)

Josue: Osmanlıspor(Brezilya)

ANKARAGÜCÜ (11)

El Kabir: Antalyaspor (Fas)

Thibault Moulin: PAOK (Fransa)

Ricarda Faty: Bursaspor (Senegal)

Bakary Kone: Malaga (Burkino Faso)

Alessio Cerci: Verrona (İtalya)

Brice Dja Djedje: Watford (Fildişi Sahili)

Ypuness Mokhtar: Zwolle (Fas)

Bifouma: Sivasspor (Kongo)

Joannes Hopf: Gençlerbirliği (İsveç)

Tiago Pinto: Osmanlıspor (Portekiz)

Thomas Heurtaux: Udinese (Fransa)

KONYASPOR (4)

Paolo Nurtado: Guimarae (Peru)

Evgen Opanasenko: Zorya (Ukrayna)

Marko Jevtovic: Partizan (Sırbistan)

Fallou Diagne: Werder Bremen (Senegal)

Süper Lig'de takımların yeni sezon öncesinde transfer ettiği futbolcuların ülke dağılımları şöyle:

Senegal: 12

Brezilya: 10

Fas: 4

Fransa: 4

Hollanda: 3

Nijerya: 3

Gana: 3

Bosna Hersek: 3

Ukrayna: 3

Sırbistan: 2

Almanya: 2

Arjantin: 2

İsviçre: 2

Cezayir: 2

İran: 2

Romanya: 2

İsveç: 2

Fildişi Sahilleri: 2

Japonya: 1

Meksika: 1

Makedonya: 1

Kamerun: 1

Mısır: 1

Kosta Rika: 1

İngiltere: 1

Arnavutluk: 1

Slovenya: 1

Angola: 1

Paraguay: 1

Tunus: 1

Kosova: 1

Çekya: 1

Polonya: 1

Togo: 1

Rusya: 1

Güney Afrika: 1

Burkino Faso: 1

İtalya: 1

Kongo: 1

Peru:1