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19 Mayıs Stadı yıkımında görsel şov
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19 MAYIS STADI YIKIMINDA GÖRSEL ŞOV

19 Mayıs Stadı yıkımında görsel şov

Ankara 19 Mayıs Stadında yıkım işi sürüyor.

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Tarihi Ankara 19 Mayıs Stadında yıkım işi son sürat sürüyor. 

90'lı yıllarda üstü kapatılan stadın çatı demirlerinin söküm işi görsel şova dönüştü.

İşte o görüntüler...
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