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Gençlerbirliği liderliği kimseye bırakmadı...
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GENÇLERBİRLİĞİ LİDERLİĞİ KİMSEYE BIRAKMADI...

Gençlerbirliği liderliği kimseye bırakmadı...

Spor Toto 1. Lig'de dördüncü hafta maçları tamamlanırken, Gençlerbirliği averajla liderliğini sürdürdü.

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Spor Toto 1. Lig'de dördüncü hafta maçları tamamlanırken, Gençlerbirliği averajla liderliğini sürdürdü.

Ligde dördüncü hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Afjet Afyonspor-Boluspor: 0-1
Osmanlıspor-Gençlerbirliği: 0-1
Ümraniyespor-Giresunspor: 2-0
Eskişehirspor-Kardemir Karabükspor: 2-0
Tetiş Yapı Elazığspor-Balıkesirspor Baltok: 1-2
Altay-Adanaspor: 2-2
Hatayspor-Gazişehir Gaziantep: 0-1
Adana Demirspor-İstanbulspor: 2-2
Altınordu-Denizlispor: 4-0

- Puan durumu

Spor Toto 1. Lig'de dördüncü hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

 

Takımlar

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

Gençlerbirliği

4

4

0

0

9

1

8

12

2.

Boluspor

4

4

0

0

7

2

5

12

3.

Giresunspor

4

3

0

1

6

3

3

9

4.

Altay

4

2

2

0

9

3

6

8

5.

Adana Demirspor

4

2

1

1

4

3

1

7

6.

Gazişehir Gaziantep

4

2

1

1

3

2

1

7

7.

Ümraniyespor

4

2

0

2

5

5

0

6

8.

Altınordu

4

1

2

1

6

3

3

5

9.

Balıkesirspor Baltok

4

1

2

1

4

6

-2

5

10.

İstanbulspor

4

1

2

1

7

11

-4

5

11.

Afjet Afyonspor

4

1

1

2

6

6

0

4

12.

Hatayspor

4

1

1

2

3

3

0

4

13.

Denizlispor

4

1

1

2

1

5

-4

4

14.

Eskişehirspor

4

1

1

2

5

10

-5

4

15.

Osmanlıspor

4

1

0

3

3

3

0

3

16.

Adanaspor

4

0

2

2

4

7

-3

2

17.

Tetiş Yapı Elazığspor

4

0

1

3

3

7

-4

1

18.

Kardemir Karabükspor

4

0

1

3

2

7

-5

1

- 5. hafta maçları

Milli maçlar nedeniyle Spor Toto 1. Lig'e bir hafta ara verilecek.

Ligde detaylı programı henüz açıklanmayan 5. hafta maçları şöyle:

İstanbulspor-Adanaspor
Boluspor-Altay
Denizlispor-Eskişehirspor
Adana Demirspor-Hatayspor
Gazişehir Gaziantep-Altınordu
Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor
Gençlerbirliği-Tetiş Yapı Elazığspor
Balıkesirspor Baltok-Ümraniyespor
Giresunspor-Afjet Afyonspor
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