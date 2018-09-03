Gençlerbirliği liderliği kimseye bırakmadı...

Spor Toto 1. Lig'de dördüncü hafta maçları tamamlanırken, Gençlerbirliği averajla liderliğini sürdürdü.
Ligde dördüncü hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Afjet Afyonspor-Boluspor: 0-1
Osmanlıspor-Gençlerbirliği: 0-1
Ümraniyespor-Giresunspor: 2-0
Eskişehirspor-Kardemir Karabükspor: 2-0
Tetiş Yapı Elazığspor-Balıkesirspor Baltok: 1-2
Altay-Adanaspor: 2-2
Hatayspor-Gazişehir Gaziantep: 0-1
Adana Demirspor-İstanbulspor: 2-2
Altınordu-Denizlispor: 4-0
- Puan durumu
Spor Toto 1. Lig'de dördüncü hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|
Takımlar
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
Gençlerbirliği
|
4
|
4
|
0
|
0
|
9
|
1
|
8
|
12
|
2.
|
Boluspor
|
4
|
4
|
0
|
0
|
7
|
2
|
5
|
12
|
3.
|
Giresunspor
|
4
|
3
|
0
|
1
|
6
|
3
|
3
|
9
|
4.
|
Altay
|
4
|
2
|
2
|
0
|
9
|
3
|
6
|
8
|
5.
|
Adana Demirspor
|
4
|
2
|
1
|
1
|
4
|
3
|
1
|
7
|
6.
|
Gazişehir Gaziantep
|
4
|
2
|
1
|
1
|
3
|
2
|
1
|
7
|
7.
|
Ümraniyespor
|
4
|
2
|
0
|
2
|
5
|
5
|
0
|
6
|
8.
|
Altınordu
|
4
|
1
|
2
|
1
|
6
|
3
|
3
|
5
|
9.
|
Balıkesirspor Baltok
|
4
|
1
|
2
|
1
|
4
|
6
|
-2
|
5
|
10.
|
İstanbulspor
|
4
|
1
|
2
|
1
|
7
|
11
|
-4
|
5
|
11.
|
Afjet Afyonspor
|
4
|
1
|
1
|
2
|
6
|
6
|
0
|
4
|
12.
|
Hatayspor
|
4
|
1
|
1
|
2
|
3
|
3
|
0
|
4
|
13.
|
Denizlispor
|
4
|
1
|
1
|
2
|
1
|
5
|
-4
|
4
|
14.
|
Eskişehirspor
|
4
|
1
|
1
|
2
|
5
|
10
|
-5
|
4
|
15.
|
Osmanlıspor
|
4
|
1
|
0
|
3
|
3
|
3
|
0
|
3
|
16.
|
Adanaspor
|
4
|
0
|
2
|
2
|
4
|
7
|
-3
|
2
|
17.
|
Tetiş Yapı Elazığspor
|
4
|
0
|
1
|
3
|
3
|
7
|
-4
|
1
|
18.
|
Kardemir Karabükspor
|
4
|
0
|
1
|
3
|
2
|
7
|
-5
|
1
- 5. hafta maçları
Milli maçlar nedeniyle Spor Toto 1. Lig'e bir hafta ara verilecek.
Ligde detaylı programı henüz açıklanmayan 5. hafta maçları şöyle:
İstanbulspor-Adanaspor
Boluspor-Altay
Denizlispor-Eskişehirspor
Adana Demirspor-Hatayspor
Gazişehir Gaziantep-Altınordu
Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor
Gençlerbirliği-Tetiş Yapı Elazığspor
Balıkesirspor Baltok-Ümraniyespor
Giresunspor-Afjet Afyonspor
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