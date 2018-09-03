Süper Ligde az harcayanlar daha başarılı...

Spor Toto Süper Lig’deki 18 takım içerisinde 96 milyon 650 bin Avro ile Galatasaray ligin en değerli takımı olarak yer alıyor. Ancak sezonun 4'ncü haftasında göründü ki kadrosuna daha az para harcayan takımlar daha başarılı sonuçlar aldı..

Spor Toto Süper Lig’de 9 Haziran’da başlayan yaz transfer dönemi 31 Temmuz’da sona erdi. Takımlar gerekli gördüğü mevkilere takviyelerini yaptı. Bazı kulüpler UEFA’nın Finansal Fair-Play kuralları ile boğuşurken bazıları da transferde bonkör davrandı. Yeni sezonda en çok transferi 15 oyuncu ile Erzurumspor yaparken, en az takviyeyi ise 4 futbolcuyla Medipol Başkaşehir gerçekleştirdi.

En değerlisi ise Galatasaray

Alman internet sitesi Transfermarkt’ın bilgilerine göre Spor Toto Süper Lig’de yer alan futbolcuların toplam değeri 666 milyar 950 milyon Avro. Ligin en değerli takımı ise son şampiyon Galatasaray. Sarı-kırmızılıların kadrosunda bulunan 26 futbolcunun toplam piyasa değeri 96 milyon 650 bin Avro. Cimbom'da Stoke City’den kiralık olarak kadrosunda bulunan Badou Ndiaye, 15 milyon Avro’luk piyasa değeri ile takımdaki en değerli oyuncu olarak dikkat çekiyor.

İkinci Beşiktaş, üçüncü Fenerbahçe

Listede Süper Lig’in ikinci değerlisi ise Beşiktaş. Siyah-beyazlıların kadrosunda yer alan 29 futbolcunun toplam değeri 93 milyon 450 bin Avro. Galatasaray ve Beşiktaş’ın ardından Fenerbahçe, 3. sıraya ismini yazdırdı. Böylece 3 büyükler listedeki üç sırayı başka takımlara kaptırmadı. Sarı-lacivertlilerin takımdaki 31 futbolcusunun değeri ise 91 milyon 900 bin Avro olarak göze çarptı.

Spor Toto Süper Lig’in yeni ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise ligin kadro değeri en az takımı olarak karşımıza çıkıyor. Mavi-beyazlıların takımdaki 28 futbolcusunun değeri de 13 milyon 930 bin Avro.

Spor Toto Süper Lig’deki 18 takımının kadrolarının değerleri şöyle:

1- Galatasaray: 96 milyon 650 bin Avro

2- Beşiktaş: 93 milyon 450 bin Avro

3- Fenerbahçe: 91 milyon 900 bin Avro

4- Medipol Başakşehir: 52 milyon 450 bin Avro

5- Trabzonspor: 49 milyon 850 bin Avro

6- Bursaspor: 28 milyon 900 bin Avro

7- Göztepe: 28 milyon 250 bin Avro

8- Atiker Konyaspor: 27 milyon 350 bin Avro

9- Aytemiz Alanyaspor: 24 milyon 100 bin Avro

10- Demir Grup Sivasspor: 22 milyon 50 bin Avro

11- Kayserispor: 21 milyon 600 bin Avro

12- Çaykur Rizespor: 21 milyon 230 bin Avro

13- Kasımpaşa: 20 milyon 600 bin Avro

14- Antalyaspor: 20 milyon 850 bin Avro

15- MKE Ankaragücü: 19 milyon 100 bin Avro

16- Evkur Yeni Malatyaspor: 18 milyon 500 bin Avro

17- Akhisarspor: 16 milyon 480 bin Avro

18- Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 13 milyon 930 bin Avro