TFF 2. Lig'de sonuçlar ve puan durumu

TFF 2. Lig'de sezonun ilk hafta müsabakalarına devam edildi.
Kırmızı Grup:
Konya Anadolu Selçukspor-Tuzlaspor: 1-1
Etimesgut Belediyespor-Kırklarelispor: 0-3
Fatih Karagümrük-Menemen Belediyespor: 0-1
Bandırmaspor-Kahramanmaraşspor: 1-0
Pendikspor-Sivas Belediyespor: 0-0
Manisa Büyükşehir Belediyespor-Zonguldak Kömürspor: 2-1
Darıca Gençlerbirliği-Tokatspor: 0-0
Tarsus İdman Yurdu-Buğsaş Spor: 2-2
Şanlıurfaspor-Fethiyespor: 2-1
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|--------------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|KIRKLARELİSPOR
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3
|2.
|MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|3.
|ŞANLIURFASPOR
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|4.
|BANDIRMASPOR
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|5.
|MENEMEN BELEDİYESPOR
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|6.
|BUGSAŞ SPOR
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|7.
|TARSUS İDMANYURDU
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|8.
|KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|9.
|TUZLASPOR
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|10.
|DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|11.
|PENDİKSPOR
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|12.
|SİVAS BELEDİYESPOR
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|13.
|TOKATSPOR
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|14.
|FETHİYESPOR
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|15.
|ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|16.
|FATİH KARAGÜMRÜK
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|17.
|KAHRAMANMARAŞSPOR
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|18.
|ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
Beyaz Grup:
Keçiörengücü-Sakaryaspor: 1-1
Hacettepe-UTAŞ Uşakspor: 0-0
Gaziantepspor-Ankara Demirspor: 1-0
Niğde Anadolu-İnegölspor: 1-1
Kastamonuspor 1966-Sancaktepe Belediyespor: 0-1
Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Eyüpspor: 2-3
Sarıyer-Manisaspor: 2-1
Bayrampaşa-Gümüşhanespor: 0-0
Samsunspor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-0
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|-----------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|EYÜPSPOR
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|1
|3
|2.
|SARIYER
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|3.
|SAMSUNSPOR
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|4.
|SANCAKTEPE BELEDİYESPOR
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|5.
|İNEGÖLSPOR
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|6.
|KEÇİÖRENGÜCÜ
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|7.
|NİĞDE ANADOLU
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|8.
|SAKARYASPOR
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|9.
|BAYRAMPAŞA
|1
|0
|1
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