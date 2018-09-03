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TFF 2. Lig'de sonuçlar ve puan durumu
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TFF 2. LİG'DE SONUÇLAR VE PUAN DURUMU

TFF 2. Lig'de sonuçlar ve puan durumu

TFF 2. Lig'de sezonun ilk hafta müsabakalarına devam edildi.

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TFF 2. Lig'de sezonun ilk hafta müsabakalarına devam edildi.

Kırmızı Grup:

Konya Anadolu Selçukspor-Tuzlaspor: 1-1

Etimesgut Belediyespor-Kırklarelispor: 0-3

Fatih Karagümrük-Menemen Belediyespor: 0-1

Bandırmaspor-Kahramanmaraşspor: 1-0

Pendikspor-Sivas Belediyespor: 0-0

Manisa Büyükşehir Belediyespor-Zonguldak Kömürspor: 2-1

Darıca Gençlerbirliği-Tokatspor: 0-0

Tarsus İdman Yurdu-Buğsaş Spor: 2-2

Şanlıurfaspor-Fethiyespor: 2-1

 
  Takımlar O G B M A Y AV P
  --------------------------------   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 
1.  KIRKLARELİSPOR
2.  MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
3.  ŞANLIURFASPOR
4.  BANDIRMASPOR
5.  MENEMEN BELEDİYESPOR
6.  BUGSAŞ SPOR
7.  TARSUS İDMANYURDU
8.  KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR
9.  TUZLASPOR
10.  DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
11.  PENDİKSPOR
12.  SİVAS BELEDİYESPOR
13.  TOKATSPOR
14.  FETHİYESPOR -1 
15.  ZONGULDAK KÖMÜRSPOR -1 
16.  FATİH KARAGÜMRÜK -1 
17.  KAHRAMANMARAŞSPOR -1 
18.  ETİMESGUT BELEDİYESPOR -3 

Beyaz Grup:

Keçiörengücü-Sakaryaspor: 1-1

Hacettepe-UTAŞ Uşakspor: 0-0

Gaziantepspor-Ankara Demirspor: 1-0

Niğde Anadolu-İnegölspor: 1-1

Kastamonuspor 1966-Sancaktepe Belediyespor: 0-1

Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Eyüpspor: 2-3

Sarıyer-Manisaspor: 2-1

Bayrampaşa-Gümüşhanespor: 0-0

Samsunspor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-0

 

  Takımlar O G B M A Y AV P
  -----------------------------   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 
1.  EYÜPSPOR
2.  SARIYER
3.  SAMSUNSPOR
4.  SANCAKTEPE BELEDİYESPOR
5.  İNEGÖLSPOR
6.  KEÇİÖRENGÜCÜ
7.  NİĞDE ANADOLU
8.  SAKARYASPOR
9.  BAYRAMPAŞA
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