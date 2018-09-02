Hasan Kartal: İlk maçtan teslim olmayacağız!

Bu sezon TFF 2’nci Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Etimesgut Belediyespor, sezonun ilk karşılaşmasında evinde oynadığı Kırklarelispor karşısında sahadan 3-0 yenik ayrıldı.
Karşılaşmaya iyi başlayan ancak yediği golden sonra oyunun üstünlüğünü rakibe bırakan Etimesgut Belediyespor’da kulüp başkanı Hasan Kartal ile yönetim kurulu üyesi Niyazi Bildirici, Klasspor mikrofonlarına konuştu.
Daha sezonun başlangıcı olduğunu ve önlerinde uzun bir maraton olduğunu söyleyen Hasan Kartal “ Umarım bu çocuklara bir ders olacağını ve kendilerine geleceklerini düşünüyorum. Sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum, birinci maçta teslim olmaya gerek yok. Hiç ümitsiz değiliz, hiç sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Biz kötü oynadık ve yenildik. Bunlardan ders çıkaracağımızı düşünüyorum” dedi.
Etimesgut Belediyespor Yönetim Kurulu üyesi Niyazi Bildirici ise Bu ilk maçları olduğunu, önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağını düşündüğünü söyledi.
Protokol tribünü yenileyen, diğer tribünleri de önümüzdeki seneden önce hazırlamayı planlayan Etimesgut Belediyespor’da çok fazla sıkıntı kalmadığını, sahanın ve tesislerin bitmek üzere olduğu belirtildi.
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