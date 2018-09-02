Antalyaspor 2 - Çaykur Rizespor 1
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 4. haftasında Antalyaspor ile Çaykur Rizespor Antalya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Antalyaspor 2-1 kazandı.
Antalyaspor: Ruud Boffin, Diego Angelo, Ondrej Celustka (26' Aly Cissokho), Bahadır Öztürk, Nazim Sangare, Hakan Özmert, Yekta Kurtuluş, Danilo Campos (46' Mevlüt Erdinç), Doğukan Sinik, Harun Alpsoy (68' Jean-armel Drole), Souleymane Doukara
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
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Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Ali Çamdalı (85' Koray Altınay), Mehmet Uslu, Orhan Ovacıklı, Jakub Brabec, Fernando Boldrin, Süleyman Koç (76' Braian Samudio), Robin Yalçın, Marwane Saadane, Aminu Umar, Vedat Muriqi (89' Mustafa Saymak)
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Ali Şansalan
Goller: DK 40: Marwane Saadane (Çaykur Rizespor), DK 90: Hakan Özmert (Antalyaspor), DK 90: Mevlüt Erdinç (Antalyaspor)
Sarı Kartlar: DK 31: Hakan Özmert (Antalyaspor), DK 38: Süleyman Koç (Çaykur Rizespor), DK 53: Yekta Kurtuluş (Antalyaspor), DK 83: Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), DK 87: Jean-armel Drole (Antalyaspor), DK 87: Koray Altınay (Çaykur Rizespor)
Kırmızı Kartlar: DK 65: Souleymane Doukara (Antalyaspor), DK 90: Koray Altınay (Çaykur Rizespor)
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