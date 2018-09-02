Adana Demirspor 2 - İstanbulspor 2
Spor Toto 1'nci Lig 4. haftasında Adana Demirspor ile İstanbulspor 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Milan Mitrovic, Batuhan İşçiler (64' Orhan Taşdelen), Hakan Bilgiç, Tayyib Talha Sanuç, Murat Akın (46' Orkan Çınar), Galip Güzel, Jakub Kosecki, Hamidou Traore, Pote, Herve Kage (86' Batuhan Karadeniz)
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
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İstanbulspor: Umut Kaya, Wellington Nascimento, Muhammed Ali Kurt, Tuncer Duhan Aksu, Ali Dere (80' Muhammed Demirci), Aldin Cajic, Barış Örücü, Eslem Öztürk (71' Arif Morkaya), Muammer Sarıkaya, Slavko Perovic, İbrahim Yılmaz (69' Murat Duruer)
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Erkan Özdamar, Özgür Ertem, Soner Maraş, Atilla Karaoğlan
Goller: DK 4: Slavko Perovic (İstanbulspor), DK 13: Pote (Adana Demirspor), DK 39: Ali Dere (İstanbulspor), DK 57: Pote (Adana Demirspor)
Sarı Kartlar: DK 15: Hakan Bilgiç (Adana Demirspor), DK 45: Hamidou Traore (Adana Demirspor), DK 52: Batuhan İşçiler (Adana Demirspor), DK 57: Muammer Sarıkaya (İstanbulspor), DK 86: Arif Morkaya (İstanbulspor)
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