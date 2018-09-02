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Bursaspor 1 - Beşiktaş 1
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BURSASPOR 1 - BEŞİKTAŞ 1

Bursaspor 1 - Beşiktaş 1

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 4. haftasında Bursaspor ile Beşiktaş Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Bursaspor 1 - Beşiktaş 1

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 4. haftasında Bursaspor ile Beşiktaş Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Bursaspor: Okan Koçuk, Aurelien Chedjou, Iasmin Latovlevici, Barış Yardımcı, Ertuğrul Ersoy, Henri Saivet, Aytaç Kara, Furkan Soyalp (62' Diafra Sakho), Allano Lima (73' Tunay Torun), Burak Kapacak (29' Yusuf Erdoğan), Bogdan Stancu

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Beşiktaş: Loris Karius, Pepe, Adriano Correia, Gökhan Gönül (46' Caner Erkin), Domagoj Vida, Ryan Babel, Ricardo Quaresma, Gary Medel (87' Cyle Larin), Tolgay Arslan (70' Necip Uysal), Oğuzhan Özyakup, Alvaro Negredo

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Hakem: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Çınar

Goller: DK 51: Ryan Babel (Beşiktaş), DK 86: Diafra Sakho (Bursaspor)

Sarı Kartlar: DK 41: Gary Medel (Beşiktaş), DK 80: Loris Karius (Beşiktaş), DK 86: Yusuf Erdoğan (Bursaspor), DK 90: Tunay Torun (Bursaspor)

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