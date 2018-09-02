Bursaspor 1 - Beşiktaş 1
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 4. haftasında Bursaspor ile Beşiktaş Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Bursaspor: Okan Koçuk, Aurelien Chedjou, Iasmin Latovlevici, Barış Yardımcı, Ertuğrul Ersoy, Henri Saivet, Aytaç Kara, Furkan Soyalp (62' Diafra Sakho), Allano Lima (73' Tunay Torun), Burak Kapacak (29' Yusuf Erdoğan), Bogdan Stancu
Teknik Direktör: Samet Aybaba
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Beşiktaş: Loris Karius, Pepe, Adriano Correia, Gökhan Gönül (46' Caner Erkin), Domagoj Vida, Ryan Babel, Ricardo Quaresma, Gary Medel (87' Cyle Larin), Tolgay Arslan (70' Necip Uysal), Oğuzhan Özyakup, Alvaro Negredo
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Çınar
Goller: DK 51: Ryan Babel (Beşiktaş), DK 86: Diafra Sakho (Bursaspor)
Sarı Kartlar: DK 41: Gary Medel (Beşiktaş), DK 80: Loris Karius (Beşiktaş), DK 86: Yusuf Erdoğan (Bursaspor), DK 90: Tunay Torun (Bursaspor)
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