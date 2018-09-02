Altınordu 4 - Denizlispor 0
Spor Toto 1'nci Lig 4. haftasında Altınordu ile Denizlispor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Altınordu 4-0 kazandı.
Altınordu: Erce Kardeşler, Sinan Osmanoğlu, Hasan Hatipoğlu (84' Recep Yemişci), Ali Yaşar, Hüseyin Atakan Üner, Mehmet Murat Uçar, Anıl Koç, Muhammed Mert, Alican Özfesli, Oğulcan Ülgün, Serdar Deliktaş (64' Kemal Rüzgar)
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Haberleri İstatistikleri
Denizlispor: Adam Stachowiak, Kerem Can Akyüz, Abdülkerim Bardakçı, Burak Altıparmak, Muhammet Ertürk, Ismail Aissati, Burak Çalık (23' Cenk Güvenç), Recep Niyaz (80' Tonia Tisdell), Alperen Babacan, Mehmet Akyüz (46' Gökhan Süzen), Ziya Alkurt
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mustafa Aydın, Cemal Alpay, Cem Özbay, Sinan Dereci
Goller: DK 13: Hüseyin Atakan Üner (Altınordu), DK 20: Serdar Deliktaş (Altınordu), DK 49: Muhammed Mert (Altınordu), DK 59: Anıl Koç (Altınordu)
Sarı Kartlar: DK 30: Oğulcan Ülgün (Altınordu), DK 65: Kemal Rüzgar (Altınordu), DK 79: Kerem Can Akyüz (Denizlispor), DK 82: Mehmet Murat Uçar (Altınordu), DK 84: Ismail Aissati (Denizlispor)
Kırmızı Kart: DK 19: Alperen Babacan (Denizlispor)
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