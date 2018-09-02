Aykan Atik: Bu sonuç kimseyi aldatmasın!

Bu sezon TFF 2’nci Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Etimesgut Belediyespor, sezonun ilk karşılaşmasında evinde oynadığı Kırklarelispor karşısında sahadan 3-0 yenik ayrıldı.
Karşılaşmaya iyi başlayan ancak yediği golden sonra oyunun üstünlüğünü rakibe bırakan Etimesgut Belediyespor’da teknik direktör Aykan Atik, karşılaşma sonrası Klasspor’a konuştu.
İlk maçı kazanıp iyi bir hava yakalamak istediklerini ancak istediği futbolu sahaya yansıtamadıklarını söyleyen Aykan Atik “Maçın başında ilk gole kadar hatasız oynadık. Kalecimizin yemeyeceği bir golü kalemizde gördük. Yediğimiz golden sonra oyun disiplinimizden koptuk. Rakibin pozisyonu yokken kendi hatalarımızdan yediğimiz gol sonrası oyun düzenimiz tamamen bozuldu. Karşılaşma sonrası başkanımız Hasan Kartal soyunma odasına gelerek oyuncuları teselli etmesi, ligin başında olduğumuzu söylemesi moralimizi düzeltti. Böyle bir başkanla çalışmak bizim için mutluluk verici. Yaptığımız hatalardan ders çıkarıp yolumuza devam edeceğiz. Çekişmeli bir sezon olacak. Alt ligden gelenler transferler yaptı, geçen sene sorun yaşayan kulüpler iyi transferler yaptı. Biz kendi kadromuza güveniyoruz. Bu sonuç kimseyi aldatmasın.” dedi.
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