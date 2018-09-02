Kemal Özdeş: Farkı açabilirdik.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında ağırladığı MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek namağlup bir şekilde liderliğe yükselen Kasımpaşa'nın teknik direktörü Kemal Özdeş, galibiyeti taraftarlara armağan ettiğini söyledi.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Özdeş, maçı kazandıkları için mutlu olduklarını belirtti.
Maçın beklediği gibi dengeli başladığını aktaran Kemal Özdeş, "Stadın atmosferi iyiydi. Galibiyeti, stada gelen taraftarlarımıza armağan ediyorum. Kazandığımız için çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.
Karşılaşmada El Kabir'in penaltısının yanı sıra kritik kurtarışlara da imza atan kaleci Ramazan Köse'nin iyi bir performans gösterdiğini ifade eden Özdeş, şunları kaydetti:
"Savunmamız da iyiydi. İkinci golü de bulduk. Farkı da açabilirdik. Hep son dakikalarda gol atıyorduk ama bugün kalemizde golü gördük. Mücadeleden memnunum. İlk 4 hafta bizim için iyi geçti. İki gün dinlendikten sonra çalışmalara başlayacağız. Milli takıma da Rusya ve İsveç ile yapacağı maçlarda başarılar diliyorum."
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