﻿
BB Erzurumspor 0 - M.Başakşehir 1
﻿
Site İçi Arama
﻿

BB ERZURUMSPOR 0 - M.BAŞAKŞEHİR 1

BB Erzurumspor 0 - M.Başakşehir 1

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 4. haftasında BB Erzurumspor ile M.Başakşehir Yeni Erzurum Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı M.Başakşehir 1-0 kazandı.

239 Okunma

BB Erzurumspor 0 - M.Başakşehir 1

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 4. haftasında BB Erzurumspor ile M.Başakşehir Yeni Erzurum Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı M.Başakşehir 1-0 kazandı.

BB Erzurumspor: Ibrahim Sehic, Egemen Korkmaz, Lokman Gör, Tolga Ünlü, Leo Schwechlen, Özer Hurmacı (46' İbrahim Akdağ), Erhan Çelenk (74' Simphiwe Tshabalala), Emrah Başsan, Jasmin Scuk, Taylan Antalyalı (87' Osman Şahin), Ridge Munsy

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

M.Başakşehir: Mert Günok, Alexandu Epureanu, Uğur Uçar, Junior Caiçara, Joseph Attamah, Stefano Napoleoni, Mahmut Tekdemir, Soner Aydoğdu (67' Emre Belözoğlu), Edin Visca, İrfan Can Kahveci, Emmanuel Adebayor (62' Eljero Elia)

Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı

Hakem: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Mustafa Savranlar, Özgür Yankaya

Gol: DK 25: İrfan Can Kahveci (M.Başakşehir)

Sarı Kartlar: DK 24: Soner Aydoğdu (M.Başakşehir), DK 27: Özer Hurmacı (BB Erzurumspor), DK 33: Emrah Başsan (BB Erzurumspor), DK 44: Ridge Munsy (BB Erzurumspor)

﻿

BB Erzurumspor - M.Başakşehir maç kadroları belli oldu...
Futbolda birinci transfer dönemi sona erdi
Spor Toto Süper Lig'de görünüm
M.Başakşehir 3 - Akhisar Bel. 1
İşte M.Başakşehir - Akhisar Bel. maçında ilk 11'ler
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başlıyor
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿