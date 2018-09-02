BB Erzurumspor 0 - M.Başakşehir 1
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 4. haftasında BB Erzurumspor ile M.Başakşehir Yeni Erzurum Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı M.Başakşehir 1-0 kazandı.
BB Erzurumspor: Ibrahim Sehic, Egemen Korkmaz, Lokman Gör, Tolga Ünlü, Leo Schwechlen, Özer Hurmacı (46' İbrahim Akdağ), Erhan Çelenk (74' Simphiwe Tshabalala), Emrah Başsan, Jasmin Scuk, Taylan Antalyalı (87' Osman Şahin), Ridge Munsy
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
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M.Başakşehir: Mert Günok, Alexandu Epureanu, Uğur Uçar, Junior Caiçara, Joseph Attamah, Stefano Napoleoni, Mahmut Tekdemir, Soner Aydoğdu (67' Emre Belözoğlu), Edin Visca, İrfan Can Kahveci, Emmanuel Adebayor (62' Eljero Elia)
Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Mustafa Savranlar, Özgür Yankaya
Gol: DK 25: İrfan Can Kahveci (M.Başakşehir)
Sarı Kartlar: DK 24: Soner Aydoğdu (M.Başakşehir), DK 27: Özer Hurmacı (BB Erzurumspor), DK 33: Emrah Başsan (BB Erzurumspor), DK 44: Ridge Munsy (BB Erzurumspor)
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