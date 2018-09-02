Ankaragücü oynadı, Kasımpaşa kazandı...

Site Yorumları

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5 Yazik 2 Eylül 201822:53 İyi bir takim olma yolundayiz. Ama defans inanilmaz problemli. Dort macin ucunde gol yedik. İlk ikisinde ofsayti bozan kone idi . Bu macta da ilk golde yapilan orta ikiye iki kaliyoruz. kone tac cizgisi yaninda orta yaptirmasina engel olamiyor. Diger yedi oyuncu nerde anlamadik. İkinci golde yine kone ucarak kafaya cikiyor. İskalayinca rakip alip duzeltiyor ve golu Atiyor. Bu macta yenilgiyi haketmedik yazik oldu. Arifin son anda satilmasi da iyi olmadi. Maci kurtarmak adina bursa hic oynamamis ve bir gun once yransfer edilen genc oyuncunun da kurtarici olarak oyuna girmesi ilgincti.Herseye ragmen emeklwriniz icin tesekkurler. İnsallah daha iyi olacagiz.

4 Profesor Oklitus 2 Eylül 201822:25 Takimin yenileri arasinda henuz bir iletisim olusmus gibi gozukmedi. Milli mac arasi Ankaragucune cok yarayacak. Ismail hoca iyi bir gurup olusturmus ama bir cok yeni yuz daha 3-4 Mactir birbirini ancak gormus. Dil bariyeri var. Oyunculari toplayip bir takim haline getirmek kolay is degil. Zaten takimin kondusyon seviyesinde istenen duzeyde gozukmedi. Bize 3 mac sonra farkli bir Ankaragucu izletecek Ismail hoca bundan eminim. Gollerde stoperlerin hatalari cok buyuk bunlarin ortadan kalkmasi lazim. Moulin cok iyi bir imza takima faydasi buyuk olacak. Biraz sabir istiyoruz sonrasi saglam bir Ankaragucu.

3 Angaralı 2 Eylül 201822:03 Penaltı gol olsa biz macı rahat alırdık bu takım arada birbirini iyi tanır yeniler takıma alışırsa kolay kolay maç vermeyiz biz busene ilk 10 da tamamlar seneyi 2-3 kaliteli adam ile uefa ya gideriz

2 Eskikurt 2 Eylül 201821:34 Arkadaslar bu yenilgi bizi yikamaz takim hazir degil cok kaliteli dedigimiz topcular henuztam hazir degil ama buna ragmen kasimpadayi oyi salladik ams kaleci faktoru one cikti msac ksrsi tatrafa gitti milli arabizim icin ilac olacak bu takim uyum suracini tamamladiginda cok can yakacak .