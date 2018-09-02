Ankaragücü oynadı, Kasımpaşa kazandı...

Kasımpaşa 2 - MKE Ankaragücü 1
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 4. haftasında Kasımpaşa ile MKE Ankaragücü Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kasımpaşa 2-1 kazandı.
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Olivier Veigneau, Veysel Sarı, Strahil Popov, Syam Ben Youssef, İlhan Depe (84' Hakan Demir), Loret Sadiku, Trezeguet, Samuel Eduok (73' Özgür Çek), Tarkan Serbest (70' David Pavelka), Mbaye Diagne
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
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MKE Ankaragücü: Johannes Hopf, Bakary Kone, Tiago Pinto (59' Brice Dja Djedje), Erdem Özgenç, Alihan Kubalas, Ricardo Faty, İlhan Parlak (46' Kubilay Kanatsızkuş), Youness Mokhtar (78' Alessio Cerci), Thibault Moulin, Thievy Bifouma, Mostapha El Kabir
Teknik Direktör: İsmail Kartal
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Hakem: Arda Kardeşler, Kerem Ersoy, Mehmet Kısal, Suat Arslanboğa
Goller: DK 13: Mbaye Diagne (Kasımpaşa), DK 85: Trezeguet (Kasımpaşa), DK 90: Thievy Bifouma (MKE Ankaragücü)
Sarı Kartlar: DK 20: Bakary Kone (MKE Ankaragücü), DK 30: Veysel Sarı (Kasımpaşa), DK 34: Thievy Bifouma (MKE Ankaragücü), DK 55: Tiago Pinto (MKE Ankaragücü)
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