Altınordu - Denizlispor maç kadroları belli oldu...Spor Toto 1'nci Lig 4. haftasında Altınordu ile Denizlispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 21:45'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Mustafa Aydın yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat:
Altınordu: Erce Kardeşler, Hasan Hatipoğlu, Mehmet Murat Uçar, Oğulcan Ülgün, , Alican Özfesli, Hüseyin Atakan Üner, Serdar Deliktaş, Ali Yaşar, Anıl Koç, Sinan Osmanoğlu
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
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Denizlispor: Alperen Babacan, Ziya Alkurt, Ismail Aissati, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz, Burak Altıparmak, Burak Çalık, Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, Kerem Can Akyüz, Abdülkerim Bardakcı, Muhammed Himmet Ertürk
Teknik Direktör: Osman Özköylü
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Hakem: Mustafa Aydın, Cemal Alpay, Cem Özbay, Sinan Dereci
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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