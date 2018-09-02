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Altınordu - Denizlispor maç kadroları belli oldu...
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ALTINORDU - DENİZLİSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Altınordu - Denizlispor maç kadroları belli oldu...

Spor Toto 1'nci Lig 4. haftasında Altınordu ile Denizlispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Altınordu - Denizlispor maç kadroları belli oldu...

Spor Toto 1'nci Lig 4. haftasında Altınordu ile Denizlispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 21:45'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Mustafa Aydın yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat:

Altınordu: Erce Kardeşler, Hasan Hatipoğlu, Mehmet Murat Uçar, Oğulcan Ülgün, , Alican Özfesli, Hüseyin Atakan Üner, Serdar Deliktaş, Ali Yaşar, Anıl Koç, Sinan Osmanoğlu

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Denizlispor: Alperen Babacan, Ziya Alkurt, Ismail Aissati, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz, Burak Altıparmak, Burak Çalık, Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, Kerem Can Akyüz, Abdülkerim Bardakcı, Muhammed Himmet Ertürk

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Hakem: Mustafa Aydın, Cemal Alpay, Cem Özbay, Sinan Dereci

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