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İşte Adana Demirspor - İstanbulspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE ADANA DEMİRSPOR - İSTANBULSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Adana Demirspor - İstanbulspor maçında ilk 11'ler

Spor Toto 1'nci Lig 4. haftasında Adana Demirspor ile İstanbulspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Adana Demirspor - İstanbulspor maçında ilk 11'ler

Bugün 21:45'da başlayacak Adana Demirspor - İstanbulspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto 1'nci Lig 4. Haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Erkan Özdamar yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tayyib Talha Sanuç, Galip Güzel, Hamıdou Traore, Mıckael Franck Pote, Herve Kage, Mılan Mıtrovıc, Hakan Bilgiç, Murat Akın, Batuhan İşçiler

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

İstanbulspor: Wellıngton Ferreıra Nascımento, Eslem Öztürk, Muammer Sarıkaya, Ali Dere, İbrahim Yılmaz, Aldın Cajıc, Tuncer Duhan Aksu, Slavko Perovıc, Bariş Örücü, Muhammed Ali Kurt, Umut Kaya

Teknik Direktör:

Hakem: Erkan Özdamar, Özgür Ertem, Soner Maraş, Atilla Karaoğlan

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