İşte Adana Demirspor - İstanbulspor maçında ilk 11'ler
Bugün 21:45'da başlayacak Adana Demirspor - İstanbulspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto 1'nci Lig 4. Haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Erkan Özdamar yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tayyib Talha Sanuç, Galip Güzel, Hamıdou Traore, Mıckael Franck Pote, Herve Kage, Mılan Mıtrovıc, Hakan Bilgiç, Murat Akın, Batuhan İşçiler
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Haberleri İstatistikleri
İstanbulspor: Wellıngton Ferreıra Nascımento, Eslem Öztürk, Muammer Sarıkaya, Ali Dere, İbrahim Yılmaz, Aldın Cajıc, Tuncer Duhan Aksu, Slavko Perovıc, Bariş Örücü, Muhammed Ali Kurt, Umut Kaya
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Erkan Özdamar, Özgür Ertem, Soner Maraş, Atilla Karaoğlan
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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