Antalyaspor - Çaykur Rizespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 21:45'da başlayacak Antalyaspor - Çaykur Rizespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 4. Haftasında Antalya Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Antalya Stadyumu
Antalyaspor: Dıego Angelo De Olıveıra, Macıel Sousa Campos Richard Danılo, Doğukan Sinik, Yekta Kurtuluş, Harun Alpsoy, Ruud Jorge Boffın, Ondrej Celustka, Nazım Sangare, Souleymane Doukara, Hakan Özmert, Bahadır Öztürk
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Haberleri İstatistikleri
Çaykur Rizespor: Amınu Umar, Vedat Murıç, Robın Yalçın, Fernando Henrıque Boldrın, , Marwane Saadane, Süleyman Koç, Ali Çamdalı, Gökhan Akkan, Mehmet Uslu, Orhan Ovacıklı
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Ali Şansalan
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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