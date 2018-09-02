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Antalyaspor - Çaykur Rizespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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ANTALYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Antalyaspor - Çaykur Rizespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 4. haftasında Antalyaspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Antalyaspor - Çaykur Rizespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 21:45'da başlayacak Antalyaspor - Çaykur Rizespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 4. Haftasında Antalya Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Antalya Stadyumu

Antalyaspor: Dıego Angelo De Olıveıra, Macıel Sousa Campos Richard Danılo, Doğukan Sinik, Yekta Kurtuluş, Harun Alpsoy, Ruud Jorge Boffın, Ondrej Celustka, Nazım Sangare, Souleymane Doukara, Hakan Özmert, Bahadır Öztürk

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Çaykur Rizespor: Amınu Umar, Vedat Murıç, Robın Yalçın, Fernando Henrıque Boldrın, , Marwane Saadane, Süleyman Koç, Ali Çamdalı, Gökhan Akkan, Mehmet Uslu, Orhan Ovacıklı

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Hakem: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Ali Şansalan

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