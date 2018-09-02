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İşte Bursaspor - Beşiktaş maçında ilk 11'ler
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İŞTE BURSASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Bursaspor - Beşiktaş maçında ilk 11'ler

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 4. haftasında Bursaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Bursaspor - Beşiktaş maçında ilk 11'ler

Bugün 21:45'da başlayacak Bursaspor - Beşiktaş maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 4. Haftasında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Cüneyt Çakır yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu

Bursaspor: Sorin Bogdan Stancu, Ertuğrul Ersoy, Henrı Gregoıre Saıvet, , Iasmın Latovlevıcı, Furkan Soyalp, Aurelien Bayard Chedjou Fongang, Barış Yardımcı, Okan Kocuk, Aytaç Kara

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Beşiktaş: Adrıano Correıa Claro, Kepler Laveran De Lıma Ferreıra, Gary Alexıs Medel Soto, Rıcardo Andrade Quaresma Bernardo, Ryan Guno Babel, Alvaro Negredo Sanchez, Oğuzhan Özyakup, Tolgay Ali Arslan, Domagoj Vıda, Gökhan Gönül

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Hakem: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Çınar

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