İşte Bursaspor - Beşiktaş maçında ilk 11'ler
Bugün 21:45'da başlayacak Bursaspor - Beşiktaş maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 4. Haftasında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Cüneyt Çakır yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu
Bursaspor: Sorin Bogdan Stancu, Ertuğrul Ersoy, Henrı Gregoıre Saıvet, , Iasmın Latovlevıcı, Furkan Soyalp, Aurelien Bayard Chedjou Fongang, Barış Yardımcı, Okan Kocuk, Aytaç Kara
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Haberleri İstatistikleri
Beşiktaş: Adrıano Correıa Claro, Kepler Laveran De Lıma Ferreıra, Gary Alexıs Medel Soto, Rıcardo Andrade Quaresma Bernardo, Ryan Guno Babel, Alvaro Negredo Sanchez, Oğuzhan Özyakup, Tolgay Ali Arslan, Domagoj Vıda, Gökhan Gönül
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Çınar
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