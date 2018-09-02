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Hatayspor 0 - Gazişehir Gaziantep FK 1
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HATAYSPOR 0 - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK 1

Hatayspor 0 - Gazişehir Gaziantep FK 1

Spor Toto 1'nci Lig 4. haftasında Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep FK Antakya Atatürk Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Gazişehir Gaziantep FK 1-0 kazandı.

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Hatayspor 0 - Gazişehir Gaziantep FK 1

Spor Toto 1'nci Lig 4. haftasında Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep FK Antakya Atatürk Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gazişehir Gaziantep FK 1-0 kazandı.

Hatayspor: Akın Alkan, Mesut Çaytemel, Yusuf Abdioğlu, Sadi Karaduman, Murat Paluli, Yılmaz Özeren, Caner Hüseyin Bağ (56' Dmytro Korkishko), Tom Silva, Kubilay Sönmez, Selim Ilgaz (68' Gökhan Karadeniz), Sinan Kurumuş (71' Mirkan Aydın)

Teknik Direktör: Murat Sönmez

Gazişehir Gaziantep FK: Günay Güvenç, Rıdvan Şimşek, Yalçın Kılınç, Ahmet Kesim, Igor Wanderson Da Silva, Mehmet Erdem Uğurlu, Gökhan Alsan, Prince Segbefia (84' Ali Aytemur), Kubilay Aktaş, Muhammed Enes Durmuş (68' Yonathan Del Valle), Rydell Poepon

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Hakem: Kutluhan Bilgiç, Bahtiyar Birinci, Hüsnü Emre Çelimli, Mert Güzenge

Gol: DK 65: Igor Wanderson Da Silva (Gazişehir Gaziantep FK)

Sarı Kartlar: DK 83: Yonathan Del Valle (Gazişehir Gaziantep FK), DK 90: Igor Wanderson Da Silva (Gazişehir Gaziantep FK), DK 90: Sadi Karaduman (Hatayspor)

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