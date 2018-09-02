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BB Erzurumspor - M.Başakşehir maç kadroları belli oldu...
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BB ERZURUMSPOR - M.BAŞAKŞEHİR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

BB Erzurumspor - M.Başakşehir maç kadroları belli oldu...

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 4. haftasında BB Erzurumspor ile M.Başakşehir arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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BB Erzurumspor - M.Başakşehir maç kadroları belli oldu...

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 4. haftasında BB Erzurumspor ile M.Başakşehir arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:15'da Yeni Erzurum Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Yeni Erzurum

BB Erzurumspor: Özer Hurmacı, Egemen Korkmaz, Leo Schwechlen, Taylan Antalyalı, , Tolga Ünlü, Emrah Başsan, , Lokman Gör, Jasmın Scuk, Erhan Çelenk

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

M.Başakşehir: İrfan Can Kahveci, Joseph Larweh Attamah, Alexandru Epureanu, Edın Vısca, Sheyı Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleonı, Soner Aydoğdu, Mahmut Tekdemir, Uğur Uçar, Fehmi Mert Günok, Uılson De Souza Paula Junıor

Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı

Hakem: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Mustafa Savranlar, Özgür Yankaya

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